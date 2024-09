Goncalo Feio nie stracił wiary. Trener przed meczem Legia – Górnik

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Goncalo Feio

Goncalo Feio przed spotkaniem Legia Warszawa – Górnika Zabrze

Legia Warszawa aktualnie plasuje się dopiero na ósmym miejscu w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Wojskowi mają na swoim koncie 14 punktów, tracąc do lidera Lecha Poznań osiem oczek. Nie może zatem dziwić, że takim obrotem wydarzeń są rozczarowani fani stołecznej ekipy. Tymczasem na konferencji prasowej przed starciem Legii z Górnikiem Zabrze uspokoić sytuację starał się szkoleniowiec Wojskowych.

– W drużynie jest reakcja. Czuję mobilizację w zespole. Chcemy wrócić do zwycięstw – mówił Goncalo Feio cytowany przez Legia.com.

– Z każdym zwycięstwem pewność siebie rośnie. Pracujemy nad sferą mentalną. Wierzymy w naszą pracę. Jestem przekonany, że w sobotę drużyna wyjdzie na boisko z dużą determinacją, aby ten mecz wygrać – kontynuował Portugalczyk.

Trener legionistów wypowiedział też kilka słów na temat najbliższego przeciwnika, doceniając jednocześnie pracę Jana Urbana w roli szkoleniowca zabrzan. – Górnik wygrał bardzo ważny mecz w ostatniej kolejce. Rywale grają dobrą piłkę. Trener Jan Urban jest znany z określonego stylu, a Górnik jest tego potwierdzeniem. Szybcy piłkarze na skrzydle, Janża i jego dośrodkowania, lider w postaci Lukasa Podolskiego, czy Damian Rasak w linii pomocy. Jest to drużyna groźna w wielu elementach i my to doceniamy. Wiemy, że Górnik postawi nam trudne warunki, ale jesteśmy na to gotowi – rzekł Goncalo Feio.

