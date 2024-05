fot. PressFocus Na zdjęciu: Marcin Krupa

GKS Katowice z dwoma milionami złotych premii

GKS Katowice po 19 latach przerwy wywalczył awans do PKO Ekstraklasy. W czwartek odbyło się natomiast uroczyste śniadanie w centrum miasta, w którym udział brali między innymi prezydent Marcin Krupa, prezes klubu Krzysztof Nowak, a także sztab szkoleniowy Trójkolorowych i oczywiście sami piłkarze. Na spotkanie zostali również zaproszeni przedstawiciele mediów.

Okazję do wyrażenia kilku słów miał prezydent miasta, który przede wszystkim poinformował o tym, jaka premia zostanie przyznana wicemistrzom 1 Ligi za zrealizowanie celu. Ponadto poruszony został wątek planów na przyszłość. – Najdłużej czekaliśmy na Was, ale wiem, że piłka nożna jest najtrudniejszym sportem, aby osiągnąć sukcesy. W grę wchodzą różne czynniki. Nie tylko umiejętności piłkarskie, trenerskie, ale i przygotowania. Ponadto atmosfera w mieście, atmosfera w klubie oraz kibice. To trzeba połączyć. Udało nam się to w ostatnich 8-9 latach połączyć – mówił prezydent miasta w trakcie spotkania, które odbyło się w restauracji 27th Floor.

– Pamiętam dokładnie, że w 2015 roku ogłosiłem budowę wielosekcyjnej GieKSy. Nie wszyscy w ten projekt wierzyli, ale udało się to stworzyć. Piłkarze tez się do tego dopisali i za to Wam bardzo dziękuję. Pokazaliście, że potraficie wygrywać i to z wielką klasą. To jest właśnie Ekstraklasa. To jest piłka na poziomie gry w tej klasie rozgrywkowej. Mocno wierzę w to, że będziemy pięli się w tej drabince ligowe. Niewykluczone, że GKS Katowice wreszcie doczeka się mistrzostwa Polski. Na to liczę, ale nie jest to warunek konieczny. Trzeba jednak mierzyć wysoko, a co wyjdzie, to życie i szczęście pokaże – dodał Marcin Krupa.

GKS Katowice za swój sukces został także nagrodzony premią, która wyniosła dwa miliony złotych. – Będzie to ze strony właściciela klubu takie podziękowanie za wysiłek z dodatkową informacją, aby pamiętać o Ekstraklasy, aby grać w niej na bardzo dobrym poziomie – powiedział prezydent miasta.

