PressFocus Na zdjęciu: Lechia Gdańsk

Lecha Gdańsk ma już niewielkie szanse na utrzymanie w PKO Ekstraklasie

20 maja zagra ostatni mecz u siebie z Legią Warszawa

Władze klubu mimo to podniosły ceny biletów na to spotkanie

Lechia Gdańsk podniosła ceny biletów

20 maja Lechia rozegra ostatni mecz ligowy w tym sezonie przed własną publicznością. Zmierzy się wtedy z Legią Warszawa, a gdańszczanie reklamują ten pojedynek jako wielkie pożegnanie klubowej legendy Flavio Paixao.

Mecz z silnym rywalem i okazja dla kibiców na pożegnanie Portugalczyka sprawiły, że klub podniósł ceny biletów na to spotkanie. Bilet na trybunę wzdłuż boiska kosztuje 70 zł, natomiast na sektory znajdujące się za bramkami 45 zł. Wcześniej ceny wynosiły odpowiednio 55 zł i 35 zł.

Taka decyzja władz klubu spotkała się z dużym oburzeniem wśród fanów Lechii Gdańsk w mediach społecznościowych. – Podwyższanie ceny biletu w obecnych okolicznościach i przy tej grze zespołu to jest, lekko pisząc, brak jakiejkolwiek rozwagi – skomentował jeden z kibiców na Twitterze. Obecnie Biało-Zieloni mają dziewięć punktów straty do miejsca gwarantującego utrzymanie na cztery kolejki przed końcem sezonu. Wszystko zatem wskazuje na to, że mecz z Legią będzie również pożegnaniem z PKO Ekstraklasą w Gdańsku.

Zobacz również: Okropna kontuzja Polaka w meczu Pucharu Turcji. Potworny grymas bólu [WIDEO]