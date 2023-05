PressFocus Na zdjęciu: Patryk Szysz

Patryk Szysz doznał bardzo poważnej kontuzji w meczu Pucharu Turcji

Uraz może wykluczyć Polaka na wiele tygodni

Jego Basaksehir wygrał spotkanie i przed rewanżowym półfinałem jest w korzystniejszej sytuacji

Wiele tygodni przerwy

Patryk Szysz od tego sezonu występuje na tureckich boiskach. Latem opuścił bowiem Zagłębie Lubin i na zasadzie wolnego transferu przeniósł się do Basaksehir. W pierwszej części sezonu miewał problemy z regularną pełnowymiarową grą i skutecznością, ale w ostatnim czasie nawiązał do swojej najlepszej formy z gry w Ekstraklasie i zaczął trafiać do siatki rywali. Dotychczas robił to sześć razy.

Tym bardziej szkoda urazu do jakiego doszło w meczu Pucharu Turcji przeciwko Ankaragucu. W 78. minucie, raptem po kwadransie gry Patryk Szysz musiał opuścić boisko. Piłkarz podczas walki o piłkę w polu karnym źle upadł, przez co uszkodzeniu legł prawdopodobnie staw skokowy. Grymas bólu spowodował, że 25-latek musiał opuścić murawę na noszach. Przy tego typu uraz możliwa jest pauza nawet do kilku miesięcy.

🚑 Başakşehir'de Patryk Szysz sakatlandı.



Polonyalı forvet sahadan sedyeyle çıkarıldı. pic.twitter.com/XDxs7EFJlU — Fotomaç (@fotomac) May 4, 2023

