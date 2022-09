fot. PressFocus Na zdjęciu: Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk

Śląsk Wrocław w pierwszym sobotnim meczu dziewiątej kolejki PKO Ekstraklasy pokonał Lechię Gdańsk (2:1). Bohaterem Wojskowych został Konrad Poprawa, który zdobył bramkę na wagę wygranej w 90. minucie.

Śląsk Wrocław ma na swoim koncie 12 punktów

Wojskowi legitymuję trzema zwycięstwami, trzema remisami i trzema porażkami

Lechia pozostaje wciąż czerwoną latarnią rozgrywek

Śląsk – Lechia: niezwykle emocjonująca końcówka

Śląsk Wrocław w spotkaniu o powrót na zwycięski szlak mierzył się z Lechią Gdańsk. Wojskowi podchodzili do potyczki po wygranym meczu ze Stalą Mielec (2:0). Tymczasem lechiści mieli za sobą zremisowaną potyczkę z Wartą Poznań w debiucie trenerskim Macieja Kałkowskiego.

W pierwszej połowie byliśmy świadkami wyrównanego meczu, w którym obie drużyny wypracowały sobie mniej więcej taką samą liczbę sytuacji strzeleckich. Chociaż dłużej przy piłce utrzymywali się goście.

Pierwsza raz piłka w siatce wylądowała w 16. minucie, gdy pięknym uderzeniem popisał się Maciej Gajos. Ostatecznie jednak bramka zawodnika Lechii nie została uznana po weryfikacji VAR. Lechiści objęli natomiast prowadzenie w 29. minucie, gdy po niefortunnej interwencji we własnym polu karnym piłkę do siatki skierował Patryk Janasik. Do przerwy goście prowadzili 1:0.

Czasami gdy nie idzie, odrobinę może pomóc rywal 😉



Patryk Janasik samobójczym trafieniem daje prowadzenie @LechiaGdanskSA 👇



📺 https://t.co/iS3or6fR3U pic.twitter.com/FrFLNPsyXx — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) September 10, 2022

W drugiej odsłonie więcej z gry mieli wrocławianie. Ekipa Ivana Djurdjevicia zaczęła przejmować kontrolę nad boiskowymi wydarzeniami, a efektem tego był gol strzelony w 71. minucie przez Erik Exposito. Hiszpan popisał się celnym strzałem sprzed pola karnego.

Exposito wyrównuje! Ma ten celownik w lewej nodze 🔥



Niecały kwadrans do końca! Czy ktoś strzeli decydującą o wygranej bramkę? 👀



📺 https://t.co/iS3or6fjem pic.twitter.com/LZQ1Z0nQDn — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) September 10, 2022

Tymczasem po przewinieniu Dusana Kuciaka w stylu KSW na Johnie Yeboahu sędzia podyktował jedenastkę dla WKS-u. Nie wykorzystał jej jednak Erik Exposito, bo jego intencje wyczuł bramkarz Lechii. Gdy wydawało się, że obie drużyny podzielą się punktami, to trafienie dla gospodarzy zaliczył Konrad Poprawa. Śląsk zaliczył zatem trzecią wygraną w tej kampanii.