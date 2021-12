Pressfocus Na zdjęciu: Rafael Lopes

Wyniki zaległych meczów 3. i 5. kolejki Ekstraklasy. Górnik Zabrze, jako pierwszy zespół w tym sezonie, wywiózł trzy punkty z Częstochowy. Z kolei Legia Warszawa w końcu zagrała na miarę swoich możliwości, bijąc Zagłębie Lubin aż 4:0.

Zwycięstwa Górnika i Legii

Mecz w Częstochowie przy ul. Limanowskiego miał dwa oblicza. W pierwszej połowie niepodzielnie rządził Raków, a Górnik był tylko tłem dla gospodarzy. Podopieczni Jana Urbana w tej części spotkania nie oddali na bramkę rywali choćby jednego celnego strzału! Wicemistrzowie Polski z kolei prowadzili 1:0 po ładnej akcji duetu Giannis Papanikolaou – Mateusz Wdowiak.

W drugiej połowie obraz gry uległ diametralnej zmianie. Bezradny do tej pory Górnik oddał aż 12 strzałów, a pamiętajmy, że zabrzanie przyjechali pod Jasną Górę osłabieni brakiem Lukasa Podolskiego. Odpowiedzialność na swoje barki wzięli jednak Jesus Jimenez i Mateusz Cholewiak, którzy strzelili po golu. Górnik jest pierwszym zespołem, który wygrał w tym sezonie w Częstochowie. Warto też wspomnieć, że wygrana 2:1 to dla Rakowa zdecydowanie najniższy wymiar kary.

W Warszawie, przy ul. Łazienkowskiej z kolei nielicznie zgromadzeni kibice oglądali powrót na trenerską ławkę Legii po 15 miesiącach przerwy Aleksandara Vukovicia w meczu z Zagłębiem Lubin. Mistrzowie Polski rozpoczęli to spotkanie niemrawo, ale to oni wyszli na prowadzenie w 25. minucie. Precyzyjne dogranie z głębi pola Bartosza Slisza, na bramkę ekwilibrystycznym strzałem zamienił Rafa Lopes. Portugalczyk do siatki trafił również 13 minut później, gdy ładnym strzałem głową zamknął dośrodkowanie Yuri Ribeiro.

W drugiej połowie legioniści nie zatrzymywali się. Między 50. a 52. minutą Dominika Hładuna pokonywali jeszcze Tomas Pekhart oraz Mateusz Hołownia.

Wyniki zaległych meczów 3. i 5. kolejki Ekstraklasy:

Raków Częstochowa – Górnik Zabrze 1:2 (1:0)

Bramki: Mateusz Wdowiak (16) – Jesus Jimenez (66), Mateusz Cholewiak (83)

Legia Warszawa – Zagłębie Lubin 4:0 (2:0)

Bramki: Rafael Lopes (25, 38), Tomas Pekhart (50), Mateusz Hołownia (52)