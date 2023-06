fot. Imago / Łukasz Sobala / PressFocus Na zdjęciu: Ekstraklasa

Nie zabraknie ciekawych starć w nowym sezonie Ekstraklasy

Pierwsza kolejka ligowa zacznie się już w czwarty weekend lipca

Ostatnia seria spotkań w 2023 roku rozegrana będzie 16-17 grudnia

Ekstraklasa ujawniła harmonogram meczów na sezon 2023/2024

Ekstraklasa wystartuje już 21 lipca. Wiadomo, że spotkania będą zwykle rozgrywane od piątku do poniedziałku. Głównym nadawcą spotkań będzie CANAL+. Wkrótce pojawić ma się także komunikat, gdzie poszczególne spotkania będzie można obejrzeć na antenie otwartej.

– W nowym sezonie, podobnie jak w poprzednich, pucharowicze mają możliwość́ przekładania swoich dwóch meczów ligowych, jednego w rundach Q1-Q3 oraz jednego pomiędzy rundą play-off. Ponadto kalendarz jest tak skonstruowany, aby w lipcu i sierpniu uczestnicy rozgrywek UEFA mieli dogodne logistycznie wyjazdy, co powinno pozwolić im lepiej przygotować się do poszczególnych rund kwalifikacji rozgrywek europejskich – powiedział Marcin Stefański, dyrektor operacyjny Ekstraklasy S.A.

Znamy pełen zestaw par i terminy kolejek PKO BP #Ekstraklasa 2023/24, zaczynamy już 21 lipca! 📅 — PKO BP Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_) June 14, 2023

Pierwsza część sezonu ligowego potrwa do 16-17 grudnia. Jednocześnie druga część kampanii ma zacząć się 10-11 lutego. Ze względu na to, że w przyszłym roku odbędzie się Euro 2024, to Ekstraklasa będzie rozgrywała swoje spotkania do 25-26 maja.

Zestaw par pierwszą połowę nadchodzącego sezonu Ekstraklasy

1. kolejka – sobota 22 lipca 2023

Górnik Zabrze – Radomiak Radom

KGHM Zagłębie Lubin – Ruch Chorzów

Korona Kielce – Śląsk Wrocław

Legia Warszawa – ŁKS Łódź

Piast Gliwice – Lech Poznań

Raków Częstochowa – Jagiellonia Białystok

PGE FKS Stal Mielec – Cracovia

Warta Poznań – Pogoń Szczecin

Widzew Łódź – Puszcza Niepołomice

2. kolejka – sobota 29 lipca 2023

Cracovia – Legia Warszawa

Jagiellonia Białystok – Puszcza Niepołomice

Korona Kielce – Raków Częstochowa

Lech Poznań – Radomiak Radom

Pogoń Szczecin – Widzew Łódź

Ruch Chorzów – ŁKS Łódź

PGE FKS Stal Mielec – Piast Gliwice

Warta Poznań – Górnik Zabrze

Śląsk Wrocław – KGHM Zagłębie Lubin

3. kolejka – 5-6 sierpnia

Górnik Zabrze – Piast Gliwice

Jagiellonia Białystok – Widzew Łódź

Zagłębie Lubin – Lech Poznań

Legia Warszawa – Ruch Chorzów

Puszcza Niepołomice – Stal Mielec

Radomiak Radom – Cracovia

Raków Częstochowa – Warta Poznań

ŁKS Łódź – Korona Kielce

Śląsk Wrocław – Pogoń Szczecin

4. kolejka – 12-13 sierpnia

Cracovia – Zagłębie Lubin

Korona Kielce – Górnik Zabrze

Lech Poznań – Jagiellonia Białystok

Piast Gliwice – Raków Częstochowa

Pogoń Szczecin – Radomiak Radom

Puszcza Niepołomice – Legia Warszawa

Stal Mielec – Śląsk Wrocław

Warta Poznań – Ruch Chorzów

Widzew Łódź – ŁKS Łódź

5. kolejka – 19-20 sierpnia

Cracovia – Piast Gliwice

Górnik Zabrze – Widzew Łódź

Zagłębie Lubin – Puszcza Niepołomice

Legia Warszawa – Korona Kielce

Radomiak Radom – Warta Poznań

Raków Częstochowa – Stal Mielec

Ruch Chorzów – Jagiellonia Białystok

ŁKS Łódź – Pogoń Szczecin

Śląsk Wrocław – Lech Poznań

6. kolejka – 26-27 sierpnia

Jagiellonia Białystok – Górnik Zabrze

Korona Kielce – Zagłębie Lubin

Lech Poznań – Raków Częstochowa

Piast Gliwice – Ruch Chorzów

Pogoń Szczecin – Legia Warszawa

Puszcza Niepołomice – ŁKS Łódź

Stal Mielec – Radomiak Radom

Warta Poznań – Cracovia

Widzew Łódź – Śląsk Wrocław

7. kolejka – 2-3 września

Cracovia – Korona Kielce

Zagłębie Lubin – Pogoń Szczecin

Lech Poznań – Górnik Zabrze

Legia Warszawa – Widzew Łódź

Radomiak Radom – Piast Gliwice

Raków Częstochowa – Puszcza Niepołomice

Ruch Chorzów – Stal Mielec

ŁKS Łódź – Warta Poznań

Śląsk Wrocław – Jagiellonia Białystok

8. kolejka – 16-17 września

Górnik Zabrze – Ruch Chorzów

Jagiellonia Białystok – Radomiak Radom

Piast Gliwice – Legia Warszawa

Pogoń Szczecin – Korona Kielce

Puszcza Niepołomice – Śląsk Wrocław

Raków Częstochowa – ŁKS Łódź

Stal Mielec – Zagłębie Lubin

Warta Poznań – Lech Poznań

Widzew Łódź – Cracovia

9. kolejka – 23-24 września

Cracovia – Pogoń Szczecin

Zagłębie Lubin – Warta Poznań

Korona Kielce – Widzew Łódź

Lech Poznań – Stal Mielec

Legia Warszawa – Górnik Zabrze

Radomiak Radom – Puszcza Niepołomice

Ruch Chorzów – Raków Częstochowa

ŁKS Łódź – Jagiellonia Białystok

Śląsk Wrocław – Piast Gliwice

10. kolejka – 30 września-1 października

Górnik Zabrze – Zagłębie Lubin

Jagiellonia Białystok – Legia Warszawa

Piast Gliwice – Widzew Łódź

Pogoń Szczecin – Lech Poznań

Puszcza Niepołomice – Ruch Chorzów

Raków Częstochowa – Radomiak Radom

Stal Mielec – Korona Kielce

Warta Poznań – Śląsk Wrocław

ŁKS Łódź – Cracovia

11. kolejka – 7-8 października

Cracovia – Jagiellonia Białystok

Zagłębie Lubin – Piast Gliwice

Korona Kielce – Warta Poznań

Lech Poznań – Puszcza Niepołomice

Legia Warszawa – Raków Częstochowa

Radomiak Radom – ŁKS Łódź

Ruch Chorzów – Pogoń Szczecin

Widzew Łódź – Stal Mielec

Śląsk Wrocław – Górnik Zabrze

12. kolejka – 21-22 października

Górnik Zabrze – Raków Częstochowa

Jagiellonia Białystok – Zagłębie Lubin

Lech Poznań – ŁKS Łódź

Piast Gliwice – Pogoń Szczecin

Puszcza Niepołomice – Cracovia

Radomiak Radom – Korona Kielce

Stal Mielec – Warta Poznań

Widzew Łódź – Ruch Chorzów

Śląsk Wrocław – Legia Warszawa

13. kolejka – 28-29 października

Cracovia – Lech Poznań

Zagłębie Lubin – Radomiak Radom

Korona Kielce – Puszcza Niepołomice

Legia Warszawa – Stal Mielec

Pogoń Szczecin – Jagiellonia Białystok

Raków Częstochowa – Widzew Łódź

Ruch Chorzów – Śląsk Wrocław

Warta Poznań – Piast Gliwice

ŁKS Łódź – Górnik Zabrze

14. kolejka – 4-5 listopada

Górnik Zabrze – Cracovia

Jagiellonia Białystok – Stal Mielec

Lech Poznań – Ruch Chorzów

Piast Gliwice – Korona Kielce

Puszcza Niepołomice – Pogoń Szczecin

Radomiak Radom – Legia Warszawa

Raków Częstochowa – Zagłębie Lubin

Widzew Łódź – Warta Poznań

Śląsk Wrocław – ŁKS Łódź

15. kolejka – 11-12 listopada

Cracovia – Śląsk Wrocław

Zagłębie Lubin – Widzew Łódź

Korona Kielce – Jagiellonia Białystok

Legia Warszawa – Lech Poznań

Pogoń Szczecin – Raków Częstochowa

Ruch Chorzów – Radomiak Radom

Stal Mielec – Górnik Zabrze

Warta Poznań – Puszcza Niepołomice

ŁKS Łódź – Piast Gliwice

16. kolejka – 25-26 listopada

Jagiellonia Białystok – Piast Gliwice

Lech Poznań – Widzew Łódź

Legia Warszawa – Warta Poznań

Pogoń Szczecin – Stal Mielec

Puszcza Niepołomice – Górnik Zabrze

Radomiak Radom – Śląsk Wrocław

Raków Częstochowa – Cracovia

Ruch Chorzów – Korona Kielce

ŁKS Łódź – Zagłębie Lubin

17. kolejka – 2-3 grudnia

Cracovia – Ruch Chorzów

Górnik Zabrze – Pogoń Szczecin

Zagłębie Lubin – Legia Warszawa

Korona Kielce – Lech Poznań

Piast Gliwice – Puszcza Niepołomice

Stal Mielec – ŁKS Łódź

Warta Poznań – Jagiellonia Białystok

Widzew Łódź – Radomiak Radom

Śląsk Wrocław – Raków Częstochowa

18. kolejka – 9-10 grudnia

Cracovia – Stal Mielec

Jagiellonia Białystok – Raków Częstochowa

Lech Poznań – Piast Gliwice

Pogoń Szczecin – Warta Poznań

Puszcza Niepołomice – Widzew Łódź

Radomiak Radom – Górnik Zabrze

Ruch Chorzów – Zagłębie Lubin

ŁKS Łódź – Legia Warszawa

Śląsk Wrocław – Korona Kielce

Pełny terminarz Ekstraklasy możesz sprawdzić tutaj.

Czytaj więcej: Ekstraklasa zaprezentowała piłkę na nowy sezon