Ekstraklasa wróci do gry za nieco ponad miesiąc. Już wiadomo, że w nowej kampanii piłkarze będą grać piłką Oceaunza. Adidas przygotował dziesiątą oficjalną futbolówkę dla Ekstraklasy.

fot. Ekstraklasa.org Na zdjęciu: Nowa piłka Ekstraklasy

Ekstraklasa zaprezentowała nową piłkę na nowy sezon

Oceaunza będzie wizytówką ligi polskiej na kampanię 2023/2024

Start nowego sezonu Ekstraklasy już 21 lipca

Oceaunza, czyli zadbano o każdy detal

Ekstraklasa w nowej kampanii zapowiada się niezwykle ciekawie. Co prawda z ligi spadły Lechia Gdańsk, Wisła Płock i Miedź Legnica. Niemniej w miejsce tych ekipy awansowały: ŁKS, Ruch Chorzów i Puszcza Niepołomice. Tym samym w elicie będą dodatkowe derbowe starcia.

Ekstraklasa w oficjalnym komunikacie przekazała z kolei, że od 21 lipca tego roku w najwyższej klasie piłkarskiej w Polsce zawodnicy będą grać Oceaunzą.

“W produkcji piłki Oceaunz adidas zadbał o każdy detal, tak by zapewnić zawodnikom i kibicom najlepsze wrażenia podczas rozgrywek. Piłka wyróżnia się nie tylko atrakcyjnym designem, ale również innowacyjną technologią. Zapewnia to doskonałą kontrolę nad piłką, precyzyjny lot oraz optymalne parametry do celnych podań i strzałów. Piłka wyposażona jest w zaawansowany czujnik ruchu, który na bieżąco dostarcza informacji o położeniu na boisku” – napisano w komunikacie prasowym opublikowanym na Ekstraklasa.org.

