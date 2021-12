PressFocus Na zdjęciu: Legia Warszawa w kryzysie

Po porażce z Wisłą Płock (0:1) Legia Warszawa spadła na ostatnie miejsce w tabeli Ekstraklasy. Ale to wciąż za mało, by była uznawana za kandydata do spadku. Ale gdyby się nad tym zastanowić, to właściwie… dlaczego nie? W najnowszym odcinku programu “Futbolog” o tym, dlaczego spadek Legii nie jest scenariuszem z kosmosu oraz jaki cytat z Dariusza Mioduskiego najlepiej definiuje wszystkie jego ruchy sprzed ostatnich lat.

Gorący temat Legii Warszawa poruszony jest w najnowszym odcinku programu “Futbolog”

Dariusz Mioduski-właściciel zwolniłby Dariusza Mioduskiego-prezesa, gdyby to nie była ta sama osoba. Żaden pracownik Legii, żaden jej trener, nie poniósł tak gigantycznej klęski, jak jej prezes – mówi autor

Jeśli chcecie wiedzieć, jaki cytat najlepiej definiuje działania właściciela Legii oraz dlaczego ta drużyna może spaść z ligi, zapraszamy do włączenia klipu

Legia Warszawa – czy spadnie z Ekstraklasy?