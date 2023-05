PressFocus Na zdjęciu: Dawid Drachal

Marzeniem Dawida Drachala jest zdobycie w przyszłości złotej piłki

Słowa 18-latka wywołały dość sporą burzę w internecie

Piłkarz Miedzi postanowił wytłumaczyć się ze swoich marzeń

“Jaki jest sens mieć marzenia jeżeli się w nie nie wierzy?”

Dawid Drachal udzielił ostatnio głośnego wywiadu portalowi “Weszlo.com”. 18-latek opowiedział w nim o swoim marzeniu – zdobyciu w przyszłości złotej piłki. Słowa Polaka wywołały w sieci niemałą burzę. Piłkarz Miedzi Legnica postanowił zamieścić na swoim Twitterze wpis, w którym odniósł się do swoich marzeń.

– Zaszczyt pociąga za sobą obowiązki. Chciałbym się odnieść do mojego ostatniego wywiadu dla “Weszło”. Kilka portali i niektórzy czytelnicy wyrwali moją wypowiedź z kontekstu. Chciałbym to sprostować. Mówiłem o tym, że Robert Lewandowski pokazał już, że wszystko jest możliwe przy odpowiednim podejściu i poświęceniu się pasji. Każdy z nas ma marzenia. Moim marzeniem z dzieciństwa jest zdobycie złotej piłki. Marzenie stało się czymś, co pozwala mi codziennie pracować nie tylko po to, by spełnić marzenie tego siedmioletniego chłopca, ale też, żebym z dnia na dzień stawał się coraz lepszym człowiekiem. Czy wierzę, że kiedyś mogę wygrać złotą piłkę? Tak, tak samo jak wierzę, że każdy inny chłopak ma taką samą szansę, by ją zdobyć, bo z wiarą i sumienną pracą nie ma rzeczy niemożliwych. Jaki jest sens mieć marzenia jeżeli się w nie nie wierzy? – napisał Drachal.

