Bartosz Białkowski nie wyklucza gry w Ekstraklasie. Były reprezentant Polski w "Kanale Sportowym" deklaruje swoją sympatię do Legii Warszawa i wyznaje, że marzy o takim transferze.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Bartosz Białkowski

Bartosz Białkowski wyznał, że sympatyzuje z Legią Warszawa

Polski bramkarz nie wyklucza gry w Ekstraklasie

Latem szeregi Wojskowych może opuścić Kacper Tobiasz, łączony z mocniejszymi ligami

Doświadczony bramkarz zasili szeregi Wojskowych?

Obecny sezon należy do Kacpra Tobiasza, który wymieniany jest w ścisłym gronie najlepszych bramkarzy całej Ekstraklasy. Zawodnik Legii Warszawa w dużej mierze przyczynił się do zdobycia Pucharu Polski, bowiem w serii rzutów karnych przeciwko Rakowowi Częstochowa wybronił jedenastkę. Niewykluczone, że 20-latek zostanie latem bohaterem transferu do mocniejszej ligi.

Jeśli tak się stanie, Legii będzie potrzebny nowy bramkarz. Gotowość do przeprowadzki do stolicy Polski zgłasza Bartosz Białkowski, któremu latem wygasa kontrakt z angielskim drugoligowcem. Doświadczony golkiper Millwall zdradził, że jest sympatykiem Wojskowych i byłby otwarty na taki ruch.

– Ja nie zamykam się na różne rozwiązania i cały czas czekam na telefon z Legii Warszawa. Ludzie z Polski mają mój numer i jeśli pojawi się tylko sposobność, to możemy usiąść i porozmawiać. Nigdy nie ukrywałem, że jestem kibicem Legii. Wychowałem się w Elblągu, który mocno wspiera stołeczny zespół. Cały czas marzę o takim ruchu. Jeśli nic się nie wydarzy, to i tak będę za tym zespołem – wyjawił 35-latek w “Kanale Sportowym”.

Jednokrotny reprezentant Polski rozegrał w tym sezonie 11 spotkań dla Millwall.

