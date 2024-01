fot. PressFocus Na zdjęciu: Ariel Mosór

Ariel Mosór ma za sobą fenomenalny sezon, po którym łączono go z transferem

Ostatecznie obrońca Piasta Gliwice zdecydował się pozostać w Ekstraklasie

Dyrektor sportowy klubu nie wyklucza, że zimą Mosór zostanie sprzedany

Piast spienięży swojego młodzieżowca?

Ariel Mosór przypieczętował miniony sezon tytułem najlepszego młodzieżowca w Ekstraklasie. Latem wydawało się, że opuści szeregi Piasta Gliwice, gdyż o transferze zagranicznym intensywnie rozpisywały się wszelakie media. Finalnie 20-latek pozostał w klubie, a kontynuacja niezłych występów sprawiła, że jego usługami wciąż interesuje się wiele ekip.

Dyrektor sportowy Piasta Gliwice Bogdan Wilk zdradza, że przyszłość Mosóra pozostaje niejasna. Do klubu spływa wiele zapytań, zatem nie można wykluczyć zimowego transferu. Co najważniejsze – kontrakt środkowego obrońcy wygasa w połowie 2024 roku.

– Jest wiele telefonów, maili, zapytań nie tylko w jego sprawie, ale też innych zawodników. Jeśli będziemy sprzedawać któregoś z piłkarzy, to z głową, by nie osłabić zespołu. To normalne, że każdy chce wypromować zawodnika, by sprzedać go za dobre pieniądze. Oczywiście piłkarz też musi tego chcieć. Ostatnio takich transferów nie robiliśmy, ale to nie znaczy, że nie potrafimy. Na takich warunkach odchodzili od nas Patryk Dziczek, Joel Valencia, Piotr Parzyszek, Tiago Alves.

– Jeśli wszystkie strony byłyby zadowolone, to dlaczego nie? Nie jesteśmy najbogatszym klubem Ekstraklasy i nad każdą ciekawą ofertą się pochylimy – przyznaje działacz Piasta.

Zobacz również: Weteran coraz bliżej opuszczenia Chelsea. Trwają poszukiwania następcy