fot. Imago/PRiME Media Images Na zdjęciu: Thiago Silva

Chelsea nie planuje oferować Thiago Silvie nowego kontraktu

Po sezonie powinno dojść do rozstania z Brazylijczykiem

The Blues szukają na rynku transferowym nowego środkowego obrońcy

Silva po sezonie odejdzie z Chelsea

Thiago Silva zbliża się do zakończenia swojej przygody z europejskim futbolem. Brazylijczyk kilkukrotnie deklarował, że przed końcem kariery chce jeszcze wrócić do ojczyzny. Wiele wskazuje na to, że zrobi to po sezonie 2023/2024.

Choć 39-latek w dalszym ciągu jest czołową postacią defensywy Chelsea, klub planuje finalnie z niego zrezygnować. Na ten moment mało prawdopodobne jest, aby otrzymał on ofertę przedłużenia wygasającego za pół roku kontraktu. Już w zeszłym sezonie The Blues intensywnie rozważali nad przyszłością weterana. Zdecydowano wówczas, że będzie on dobrym mentorem dla młodszych obrońców, dlatego zatrzymano go na Stamford Bridge.

Aktualnie londyńczycy poszukują zawodnika, który docelowo zastąpi Silvę i przejmie po nim pałeczkę lidera. Wśród kandydatów wymienia się takie nazwiska, jak Jean-Clair Todibo czy Ousmane Diomande. Nie ulega wątpliwościom, że będzie to gracz zdecydowanie młodszy od Brazylijczyka.

