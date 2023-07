Raków Częstochowa wciąż walczy o fazę grupową Ligi Mistrzów. Teraz czeka go rywalizacja z Karabachem Agdam. Medaliki poznały także rywala, z którym w przypadku awansu zmierzy się w trzeciej rundzie eliminacji.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Raków Częstochowa

Raków Częstochowa walczy o awans do trzeciej rundy eliminacji do Ligi Mistrzów

W najbliższą środę zagra u siebie z Karabachem Agdam

W przypadku pokonania ekipy z Azerbejdżanu, Medaliki zmierzą się ze zwycięzcą pary Aris Limassol – BATE Borysów

Medaliki znają kolejnego rywala

Raków Częstochowa bez większych problemów przebrnął przez pierwszą rundę eliminacji do Ligi Mistrzów, pokonując w dwumeczu Florę Tallinn 4-0. Teraz mistrzowie Polski przygotowują się do bardzo wymagającej rywalizacji. Już w środę zmierzą się z Karabachem Agdam, który rok temu wyeliminował Lecha Poznań.

Pierwsze spotkanie zostanie rozegrane w Częstochowie, zaś do rewanżu dojdzie w Azerbejdżanie. Zanim Medaliki przystąpią do tej rywalizacji, w trakcie poniedziałkowego losowania poznali kolejnego rywala, z którym zmierzą się w przypadku wyeliminowania Karabachu. W trzeciej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów ekipie Dawida Szwargi przyjdzie mierzyć się ze zwycięzcą pary Aris Limassol – BATE Borysów.

❗️ Zwycięzca pary Aris Limassol (CYP) / BATE Borisov (BLR) będzie potencjalnym rywalem Rakowa w III rundzie el. Ligi Mistrzów w przypadku wyeliminowania Qarabağ FK!



Gospodarzem pierwszego meczu będzie zwycięzca pary Raków – Qarabağ FK.



Mecze III rundy są zaplanowane na 8-9 oraz… pic.twitter.com/8I6AQ1YKRY — Raków Częstochowa 🥇 (@Rakow1921) July 24, 2023

Pierwszy mecz miałby zostać rozegrany w Częstochowie, zaś do rewanżu doszłoby na wyjeździe.

