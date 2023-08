Dość niespodziewanie władze Pogoni Szczecin zdecydowały się przesunąć Dante Stipicę do drużyny rezerw. To reakcja na dziwne zachowanie bramkarza, który zdaniem sztabu szkoleniowego odmówił gry z KAA Gent.

Imago/Newspix.pl fot. Mateusz Słodkowski Na zdjęciu: Dante Stipica

Dante Stipica od końca lipca pauzuje z powodu kontuzji, której nabawił się podczas treningu

Zdaniem mediów golkiper otrzymał jakiś czas temu zielone światło do gry, jednak sprzeciwił się decyzji klubowych lekarzy

Pogoń Szczecin zdecydowała się na przesunięcie Chorwata do drużyny rezerw

Dante Stipica odesłany do rezerw Pogoni

Przed rewanżowym spotkaniem z Linfield Dante Stipica doznał urazu, który wykluczył go z gry już na kilka tygodni. Między słupkami zastąpił Bartosz Klebaniuk, który popełnia niestety wiele błędów. Pogoń Szczecin natomiast przegrała już trzy kolejne spotkania w Ekstraklasie.

Sam bramkarz w ostatnim czasie opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym chciał wytłumaczyć swoje problemy zdrowotne. Jego wydźwięk był jednak zupełnie inny.

– Trzy tygodnie temu, na treningu, po jednym niewyjaśnionym skoku kolegi na moją szyję, przez który prawie mogłem zostać sparaliżowany i moje życie takie, jakie znałem, prawie mogło się zakończyć, tylko Bóg uratował mnie z tej okropnej sytuacji – napisał golkiper Pogoni.

Wiele źródeł twierdzi, że Chorwat otrzymał od klubowych lekarzy zielone światło do gry już przed spotkaniem z Gent. Sam jednak odmówił gry tłumacząc się przedłużającymi problemami zdrowotnymi. Klub uznał, że 32-latek zwyczajnie odmówił gry. Dlatego też zdecydował się przesunąć go do drużyny rezerw.

Decyzją sztabu szkoleniowego Dante Stipica został odsunięty od I zespołu.



Bramkarz został przesunięty do drugiej drużyny, z którą rozpocznie pracę od początku przyszłego tygodnia. pic.twitter.com/hBW03SKw38 — Pogoń Szczecin (@PogonSzczecin) August 31, 2023

“Decyzją sztabu szkoleniowego Dante Stipica został odsunięty od I zespołu. Bramkarz został przesunięty do drugiej drużyny, z którą rozpocznie pracę od początku przyszłego tygodnia” – brzmi komunikat klubu w tej sprawie. Niektórzy dziennikarze twierdzą, że Portowcy mogą zdecydować się na rozstanie z bramkarzem.

