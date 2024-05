Boniek prezesem polskiego klubu? Rozważyłby tylko dwie opcje

Zbigniew Boniek przyznał, że rozważyłby propozycję zostania prezesem polskiego klubu, jednak przyjąłby oferty jedynie dwóch zespołów. To Zawisza Bydgoszcz oraz Widzew Łódź. Mimo to, były prezes PZPN podkreślił, że zawsze miał szacunek do wszystkich drużyn.