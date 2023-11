PressFocus Na zdjęciu: Bartosz Mrozek i Jesper Karlstroem

Zbigniew Boniek był gościem Romana Kołtonia w programie “Prawda futbolu”

Były prezes PZPN-u surowo ocenił występ Lecha Poznań w hicie przeciwko Legii Warszawa

67-latek uważa, że Kolejorz nawet nie próbował sięgnąć po trzy punkty

“W Lechu nie widziałem chęci wygrania za wszelką cenę”

Jednym z hitów 15. kolejki PKO BP Ekstraklasy było starcie pomiędzy Legią Warszawa i Lechem Poznań. Mecz nie zagwarantował wielu emocji i zakończył się bezbramkowym remisem. W niedzielny wieczór Zbigniew Boniek gościł u Romana Kołtonia w programie “Prawda futbolu”. Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej w mocnych słowach ocenił postawę Kolejorza przy Łazienkowskiej.

– Oczywiście, trzeba zaakceptować taki rezultat z prostej przyczyny. Lech o niczym innym nie myślał, tylko o tym, żeby ten mecz zremisować. Tzn. tak to wyglądało. Zawsze mówię, że mentalność drużyny w dzisiejszej piłce to jest szalenie ważna rzecz. I dziś, jak remisujesz mecz, to zawsze możesz mówić, że był fajny, twardy mecz itd., później nie byłoby tego spalonego minimalnego, przegraliby 0:1 i byłaby inna narracja. Chcę patrzeć na piłkę i oceniam piłkę po drużynach, które wychodzą na boisko i chcą wygrywać mecze. Muszę szczerze powiedzieć, że ja dziś w Lechu nie widziałem takiej chęci, by wygrać za wszelką cenę. Zwłaszcza, że to jeden z najważniejszych meczów w sezonie, z Legią. Może mieli taki dzień, może klasa przeciwnika, dobre ustawienie taktyczne itd. spowodowało, że to wyglądało blado (…). Dziś trzeba stawiać na piłkę ofensywną, bo tylko to się opłaca – stwierdził 67-latek.

Obecnie Lech Poznań zajmuje trzecie miejsce z 29 punktami. Legia uzbierała zaś 24 oczka i okupuje szóstą lokatę. Wojskowi mają jednak o jeden mecz rozegrany mniej.

