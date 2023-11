PressFocus Na zdjęciu: Edi Semedo

Wisła Płock pokonała w meczu towarzyskim 1-0 Radomiak Radom

Sędzia przerwał mecz w 74 minucie

Powodem przedwczesnego zakończenia spotkania była awantura zawodników obu drużyn

Mecz Wisła Płock – Radomiak Radom zakończony przed czasem

Do niecodziennej sytuacji doszło podczas dzisiejszego spotkania sparingowego pomiędzy Wisłą Płock a Radomiakiem Radom. Sędzia prowadzący mecz był zmuszony zakończyć starcie w 74 minucie meczu. Powodem jego decyzji była awantura oraz bójka zawodników obu drużyn.

Całe zamieszanie rozpoczęło się w 73 minucie meczu. Do konfliktu doszło na linii Edi Semedo – Denys Taraduda. Portugalczyk w walce o piłkę odepchnął rywala, a piłkarz Wisły Płock upadł na murawę. Między zawodnikami momentalnie doszło do wymiany zdań i przepychanek. Sędzia od razu ukarał zawodników żółtą kartką. Niezadowolony z tej decyzji był zawodnik Radomiaka. Semedo zaczął podważać decyzję sędziego. Arbiter wyraźnie poirytowany zachowaniem Portugalczyka pokazał mu drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę. Po tej sytuacji doszło do awantury między zawodnikami obu drużyn. Sędzia postanowił wobec tego nie przedłużać i odgwizdał koniec meczu. Finalnie wynik spotkania to zwycięstwo Wisły Płock 1-0.