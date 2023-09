PressFocus Na zdjęciu: Stal Mielec - Zagłębie Lubin (PKO BP Ekstraklasa)

Ekstraklasa kończyła zmagania 8. kolejki meczem Stal Mielec – Zagłębie Lubin

W 28. minucie boisko opuścił Michał Nalepa, który obejrzał drugą żółtą kartkę

Czy arbiter popełnił błąd? Decyzję Marcina Kochanka ocenia były sędzia

Ekstraklasa. Błąd Marcina Kochanka… nie był błędem

PKO BP Ekstraklasa zamykała rywalizację 8. kolejki w poniedziałkowy wieczór. W 28. minucie pojedynku Stal Mielec – Zagłębie Lubin wychodzący na czystą pozycję Koki Hinokio upada po starciu z Michałem Nalepą. Sędzia Marcin Kochanek ocenił tę sytuację w następujący sposób – obrońca gości doprowadził do przewrócenia się Japończyka i zasłużył na kartkę, która była już jego drugim napomnieniem w tym meczu. To oznaczało, że doświadczony defensor musiał opuścić boisko. Osłabieni Miedziowi przegrali spotkanie 2:4.

Czy Marcin Kochanek podjął właściwą decyzję? Rafał Rostkowski, były arbiter, a obecnie ekspert stacji TVP Sport, uważa, że prowadzący ostatni mecz kolejki nie popełnił błędu:

– Japończyk minął Polaka nie dotykając go – przebiegł za jego plecami, już się od niego oddalał i dobiegłby do piłki, gdyby zaskoczony Nalepa nie zrobił następnego kroku i niechcący nie zahaczył o nogę rywala. To właśnie sprawiło, że Hinokio stracił rytm biegu, potrącony zaczepił swoją prawą nogą o swoją lewą nogę i się przewrócił. Sędzia Marcin Kochanek ocenił tę sytuację bezbłędnie – pisze Rostkowski.

– Za niezgodne z przepisami przerwanie akcji korzystnej należy się żółta kartka, nawet jeśli faul był popełniony całkowicie niechcący, nawet jeśli faul był delikatny – oceniamy skutek, czyli przerwanie akcji w sposób niedozwolony. Tak się złożyło, że była to już druga żółta kartka dla Nalepy w tym meczu – dodaje były arbiter.