Bartosz Salamon przerwał milczenie. “Do zobaczenia na stadionach”

Bartosz Salamon decyzją UEFA został zdyskwalifikowany do 13 grudnia 2023 roku. Zawodnik Lecha Poznań postanowił przerwać milczenie i za pośrednictwem mediów społecznościowych podzielił się z kibicami wiadomością.

IMAGO / Patryk Pindral / Newspix Na zdjęciu: Bartosz Salamon

Bartosz Salamon wkrótce będzie mógł wrócić do gry

Polskiemu defensorowi kończy się zawieszenie 13 grudnia 2023 roku

Piłkarz Lecha Poznań podziękował za wsparcie kibicom

Bartosz Salamon podzielił się z kibicami wiadomością

Pauza Bartosza Salamona trwa już od siedmiu miesięcy, a konkretnie od kwietniowego spotkania Lecha Poznań w Lidze Konferencji. W tej sprawie wreszcie nastąpił przełom. “Kolejorz” w piątek poinformował kibiców, że zawieszenie polskiego defensora potrwa do 13 grudnia 2023 roku.

Salamon za pośrednictwem swojego konta na portalu X (dawniej Twitter) podzielił się z kibicami wiadomością. 32-latek w krótkim wpisie podziękował fanom za wsparcie.

– Po tym, jak w moim organizmie wykryto zakazaną substancję (diuretyk), został podejrzany o doping. Chciałem udowodnić mojej rodzinie, klubowi i wszystkim kibicom, że nie zażyłem celowo żadnej zabronionej substancji. Cieszę się, że zostało to oficjalnie potwierdzone i mogę to zakomunikować. Dziękuję wszystkim za wsparcie, jakie okazaliście mi przez te długie miesiące. Do zobaczenia na stadionach! – napisał.

Sprawdź także: Lech Poznań przedłużył kontrakt ze swoim bramkarzem