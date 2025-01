Andersson odchodzi z Lecha. Wiemy, gdzie trafi [NASZ NEWS]

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Elias Andersson

Odchodzi na wypożyczenie

Z informacji goal.pl wynika, że Elias Anderson odchodzi z Lecha Poznań. Piłkarz uda się na półroczne wypożyczenie do duńskiego Viborga. W tym momencie Szwed jest już w podróży na testy medyczne. Oficjalne ogłoszenie transferu powinno nastąpić jutro.

Andersson trafił do Lech latem 2023 roku, ze szwedzkiego Djurgardens. Obiecywano sobie po nim bardzo wiele, ale piłkarz nie spełnił pokładanych w nim nadziei. W tym sezonie niemal całkowicie wypadł ze składu, zagrał raptem cztery mecze w lidze i od dłuższego czasu z Poznania dochodziły sygnały, że klub chciałby, aby zawodnik zmienił otoczenie.



W grę wchodziło kilka możliwości, w tym powrót do ojczyzny. Ostatecznie stanęło jednak na lidze duńskiej, gdzie Andersson spędzi pozostałą część sezonu. Jego kontrakt z Lechem obowiązuje do lata 2026 roku, choć można przypuszczać, że po zakończeniu rozgrywek obie strony znów usiądą do stołu, aby wypracować kolejne porozumienie.