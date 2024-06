Messi opuścił trening z powodu kontuzji! Co dalej z grą w Copa America?

Leo Messi w czwartek nie brał udziału w treningu reprezentacji Argentyny. Jak podaje portal The Athletic, kapitan Albicelestes został w hotelu, gdzie pracował z fizjoterapeutami.

Źródło: The Athletic / The Mirror

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Leo Messi

Messi opuścił trening, drobny uraz mięśnia przywodziciela

Leo Messi wraz z reprezentacją Argentyny biorą udział w Copa America, gdzie bronią tytułu wywalczonego w poprzedniej edycji turnieju. Podopieczni Lionela Scaloniego już w fazie grupowej zaznaczyli swoją dominację, gromadząc 6 punktów w 2 meczach i nie tracąc ani jednej bramki.

Zwycięstwo (2:0) z Kanadą oraz triumf (1:0) z Chile zapewnił Albicelestes awans do fazy pucharowej na jedną kolejkę przed końcem. W związku z tym bardzo prawdopodobne jest, że w ostatnim spotkaniu na murawie nie zobaczymy Leo Messiego. Argentyńczyk jak wynika z informacji portalu The Athletic opuścił czwartkowy trening ze względu na kontuzję mięśnia przywodziciela. Urazu doznał w spotkaniu z Chile, w którym mimo to rozegrał pełne dziewięćdziesiąt minut.

Fizjoterapeuci reprezentacji Argentyny robią wszystko, aby doprowadzić Messiego do pełni sił na fazę pucharową Copa America. Tam ekipa Lionela Scaloniego ma zagrać z Ekwadorem bądź Meksykiem.

Warto zaznaczyć, że nie jest to pierwsza taka kontuzja argentyńskiej gwiazdy. W lutym podczas okresu przygotowawczego Interu Miami również miał problemy z przywodzicielem, które spowodowały, że opuścił część przygotowań.

W bieżącym sezonie w lidze MLS zagrał w 12 meczach, w których strzelił 12 goli i zanotował 9 asyst. Messi wraz z Interem bierze też udział w rozgrywkach Ligi Mistrzów strefy CONCACAF. Tam w 3 spotkaniach zdobył 2 bramki i miał tyle samo asyst.