Masa trofeów Leo Messiego, oto cała lista

Lionel Messi to bez dwóch zdań jeden z najlepszych piłkarzy w historii futbolu. Argentyńczyk przez lata czarował swoją grą i umiejętnościami na najwyższym poziomie. Dziś w nocy, pomimo 37-lat na karku wygrał drugie w swojej karierze Copa America i tym samym stał się najbardziej utytułowanym piłkarzem w historii futbolu. Ma on bowiem na swoim koncie – uwaga – 45 trofeów w najróżniejszych ligach i w barwach reprezentacji. A to być może jeszcze nie koniec.

Lista sukcesów, pucharów i medali Leo Messiego jest ogromna. Właściwie w historii było wielu wybitnych graczy, którzy czarowali na murawie, ale nikt nie wygrał tyle, ile Argentyńczyk. Wśród najcenniejszych zdobyczy wystarczy wymienić aż osiem Złotych Piłek, cztery wygrane w Lidze Mistrzów oraz mistrzostwo świata z 2022 roku. To jednak tylko wycinek jego dorobku, oto cała lista 45 trofeów Leo Messiego (pod uwagę brane są tylko drużynowe wyróżnienia).

Złota Piłka 8 razy Mistrzostwo świata 1 raz Liga Mistrzów 4 razy Copa America 2 razy Superpuchar Europy 3 razy Mistrzostwo Hiszpanii 10 razy Puchar Hiszpanii 7 razy Superpuchar Hiszpanii 8 razy Mistrzostwo olimpijskie 1 raz Mistrzostwo świata do lat 20 1 raz Superpuchar Conmebol-UEFA 1 raz Mistrzostwo Francji 2 razy Superpuchar Francji 1 raz Leagues Cup MLS 1 raz

