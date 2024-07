Znamy drugiego finalistę Copa America 2024

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: James Rodriguez

Kolumbia awansowała do finału Copa America

Reprezentacja Kolumbii w drugim półfinale Copa America 2024 mierzyła się z Urugwajem w Charlotte w Północnej Karolinie. Wcześniej do finału zameldowała się reprezentacja Argentyny, która wygrała z Kanadę po golach Juliana Alvareza i Leo Messiego.

Spotkanie pomiędzy Kolumbią a Urugwajem miało ciekawy przebieg, a decydującą bramkę w 39. minucie zdobył Jefferson Lerma. Pomocnik, który na co dzień występuje w Crystal Palace wpisał się na listę strzelców po asyście Jamesa Rodrigueza. Dla 32-letniego Kolumbijczyka było to szóste kluczowe podanie podczas tegorocznego turnieju.

Kolumbijczycy musieli zmagać się z dodatkowymi trudnościami, ponieważ kończyli mecz w osłabieniu. W doliczonym czasie pierwszej połowy czerwoną kartkę zobaczył prawy obrońca Daniel Munoz, co zmusiło drużynę Nestora Lorenzo do gry w dziesiątkę przez całą drugą połowę. Pomimo tego Kolumbia utrzymała skromne prowadzenie do samego końca. Los Cafeteros kontynuuje passę 28. meczów bez porażki. Dotarli do pierwszego finału od 2001 roku, kiedy zdobyli swój jedyny tytuł.

W finale Copa America, który odbędzie się w nocy z niedzieli na poniedziałek polskiego czasu na Hard Rock Stadium w Miami, zmierzą się ze sobą Argentyńczycy z Kolumbią. Z kolei w starciu o trzecie miejsce Kanada zagra z Urugwajem, a mecz zostanie rozegrany dzień wcześniej.

Argentyna – Kolumbia w finale Copa America! James Rodriguez z szóstą asystą!



Mimo gry w "10" Kolumbia dowiozła zwycięstwo! #viaCopa pic.twitter.com/dlNLLXnpyc — Viaplay Sport Polska (@viaplaysportpl) July 11, 2024

Urugwaj – Kolumbia 0:1 (0:1)

0:1 Jefferson Lerma 39′