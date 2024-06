Milan gotowy na sensacyjną wymianę z Realem! Gwiazda za gwiazdę

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Brahim Diaz i Dani Carvajal

Brahim Diaz i Theo Hernandez zmienią kluby? Wielka wymiana na linii Milan – Real

AC Milan w trakcie nadchodzącego okna transferowego może zdecydować się na rozstanie z jedną z największych gwiazd w klubie. Włodarze mediolańskiego zespołu chcą wzmocnić potencjał ofensywny drużyny i określili już konkretny priorytet transferowy. Zawodnikiem, który miałby opuścić szeregi Rossoneri jest Theo Hernandez. Francuz jest niezadowolony z biernej postawy klubu ws. przeciągających się negocjacji odnośnie nowego kontraktu.

Z tego względu Milan może włączyć lewego obrońcę w transakcję, której celem będzie pozyskanie Brahima Diaza z Realu Madryt. Informacje o sensacyjnej wymianie na linii Mediolan – Madryt przekazał portal Defensa Central. Jednak do osiągnięcia porozumienia droga wciąż jest bardzo daleka. Hiszpański klub ceni wkład reprezentanta Maroka w grę zespołu i choć jest on postacią drugoplanową, to Królewscy nie rozważają rozstania z ofensywnym graczem.

Niewykluczone jednak, że temat wymiany Diaz – Hernandez wróci jeszcze tego lata na wokandę. Przeprowadzeniu transferu sprzyja kilka czynników. Po pierwsze Carlo Ancelotti szuka lewego obrońcy, który będzie rywalem dla Ferlanda Mendy’ego. Drugi czynnik to fakt, że latem do Madrytu trafi Mbappe oraz Endrick, co może spowodować mniejszą liczbę minut na boisku dla Brahima. Co więcej, jeśli Milan oraz Hernandez nie dojdą do porozumienia w kwestii nowego kontraktu, reprezentant Francji może wtedy zażądać zgody na transfer.