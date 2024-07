James Rodriguez wyróżniony na Copa America. Był lepszy od Leo Messiego

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: James Rodriguez

Copa America 2024. James wybrany najlepszym piłkarzem turnieju

Za nami już dwie największe imprezy piłkarskie tego lata – mistrzostwa Europy wygrała Hiszpania, natomiast w Copa America triumfowała Argentyna. Leo Messi i spółka w finale dopiero po dogrywce pokonali Kolumbię 1:0. Co ciekawe, najlepszym zawodnikiem tego turnieju nie został gwiazdor Interu Miami, który finałowe starcie zakończył z kontuzją.

To nie był najlepszy turniej w wykonaniu 37-letniej legendy, która tylko raz trafiła do siatki i zaliczyła jedną asystę. Zdecydowanie lepiej na imprezie w Stanach Zjednoczonych zaprezentował się James Rodriguez – autor jednego gola oraz aż sześciu ostatnich podań. To właśnie 33-letni pomocnik otrzymał statuetkę dla najlepszego piłkarza Copa America 2024.

James Rodríguez es el Mejor Jugador Betano de la CONMEBOL Copa América USA 2024™️ pic.twitter.com/YGWvumksgP — CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) July 15, 2024

105-krotny reprezentant Kolumbii pokazał, że wciąż jest w znakomitej formie i niewykluczone, że podczas letniego okienka transferowego wróci do Europy. Sytuację doświadczonego playmakera monitorują bowiem takie kluby jak Bayer Leverkusen, Real Betis, Real Sociedad oraz Valencia.

Ofensywny pomocnik obecnie przywdziewa koszulkę brazylijskiego Sao Paulo. Przypomnijmy, że Kolumbijczyk w przeszłości występował w FC Porto, AS Monaco, Realu Madryt, Bayernie Monachium, Evertonie czy Olympiakosie Pireus. 33-latek największe sukcesy święcił w stolicy Hiszpanii.