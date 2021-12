Kohler: Złota Piłka dla Messiego to coś niewytłumaczalnego

PressFocus Na zdjęciu: Lewandowski w pojedynku z Mattsem Hummelsem

Juergen Kohler to były zawodnik, który święcił triumfy zarówno w Bayernie Monachium, jak i Borussii Dortmund. Przed nadchodzącym niemieckim klasykiem udzielił wywiadu, w którym, między innymi, porównał Roberta Lewandowskiego i Erlinga Haalanda, a także skomentował niedawną galę Złotej Piłki.

Juergen Kohler udzielił wywiadu portalowi Wettbasis przed nadchodzącym meczem pomiędzy Borussią Dortmund a Bayernem Monachium

Były zawodnik obu klubów porównał Roberta Lewandowskiego i Erlinga Haalanda

56-latek przyznał też, że nie rozumie, dlaczego Złota Piłka za miniony rok trafiła do Lionela Messiego

Kohler: Haaland i Lewy to wyjątkowi napastnicy, ale mają swoje słabości

Juergen Kohler, mający za sobą występy w Borussii Dortmund i Bayernie Monachium, udzielił wywiadu przed sobotnim hitem Bundesligi. 56-latek jako były obrońca miał wybrać, przeciwko komu wolałby grać – Robertowi Lewandowskiemu czy Erlingowi Haalandowi.

– Nie obchodziłoby mnie, przeciwko komu gram. Obaj są wyjątkowo dobrymi graczami, ale mają również swoje słabości. Ważna jest analiza ich największych atutów. Haaland musi być w ruchu i bazuje na ogromnej szybkości, którą rozwija jednak dopiero po odpowiednim rozpędzie. Jego największą wadą jest to, że niemal wszystko robi lewą nogą. Dobrze chroni piłkę, więc należy przeciw niemu zachować odpowiedni dystans. Może nie jest zbyt silny w powietrzu, ale ma ogromną przewagę szybkościową – sklasyfikował Haalanda były defensor. – Dla mnie Lewandowski jest bardziej kompletnym zawodnikiem. On być może nie jest za dobry w grze jeden na jednego, ale łatwo odkleja się od rywali. Gra obiema nogami, ma dobrą technikę i szybkość. Nie ma jednak szybkości na pierwszych metrach. Jako defensor, musisz kryć go blisko, bo jest w tej chwili niebezpieczniejszy niż Haaland – ocenił Niemiec.

Nie mogło również zabraknąć pytania o Złotą Piłkę. Tę otrzymał Lionel Messi, choć pod względem indywidualnym kapitan reprezentacji Niemiec rozgrywa fantastyczny rok.

– To niewytłumaczalne. Lionel Messi to, oczywiście, wyjątkowy gracz. Ma wiele zasług, rozegrał świetne mecze dla Barcelony i reprezentacji Argentyny. Kluczowe w przyznaniu nagrody okazało się chyba właśnie Copa America. Ale jeśli spojrzysz na to, jak Lewandowski grał przez cały rok, zasłużył na nagrodę o wiele bardziej. Jednym tchem z Polakiem wspomniałbym Mohameda Salaha, może jeszcze Karima Benzemę. Były więc dwie lub trzy nominacje na zawodników mających lepszy rok niż Messi – powiedział Kohler.

56-latek z BVB sięgnął między innymi po dwa mistrzostwa Niemiec i Ligę Mistrzów. Jako gracz Bayernu święcił zaś jeden triumf w Bundeslidze. Sobotni klasyk rozpocznie się już o godzinie 18:30.

