Xabi Alonso zostanie w Bayerze? Dyrektor nie ma wątpliwości

Xabi Alonso to nazwisko, o które zabiega wiele klubów w Europie. Szkoleniowiec Bayeru Leverkusen ma jednak ważną z klubem umowę i dyrektor mówi, że jest spokojny o jego przyszłość w klubie.

Powerpics / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Bayer Leverkusen spokojny o przyszłość Alonso

Xabi Alosno to bez dwóch zdań jeden z najbardziej rozchwytywanych trenerów na naszym, europejskim rynku w ostatnich miesiącach. Hiszpan w minionym sezonie w bardzo imponującym stylu zdobył mistrzostwo Niemiec i zadziwił cały Stary Kontynent tym, jak zespół pokroju Bayeru Leverkusen może grać i ogrywać najlepszych. Ofensywne podejście, niezwykłe umiejętności taktyczne i charyzma, to wszystko doprowadziło do sukcesu Aptekarzy.

W tym sezonie jest podobnie, gracze Bayeru radzą sobie dobrze w lidze niemieckiej oraz w Lidze Mistrzów, tak więc powraca temat z tego lata, a mianowicie zainteresowanie usługami Xabiego Alonso. W ostatnich miesiącach były znakomity środkowy pomocnik łączony był z kilkoma gigantami, na czele z Liverpoolem. Cały czas spekuluje się także, że może objąć Real Madryt po zakończeniu kadencji Carlo Ancelottiego. Umowa Alonso z Bayerem Leverkusen wygasa jednak w czerwcu 2026 roku i jak mówi sam dyrektor sportowy klubu, wiele wskazuje na to, że Hiszpan pozostanie w Niemczech na kolejne sezony.

– Jestem całkiem zrelaksowany, ponieważ kontrakt Xabiego Alonso obowiązuje poza nadchodzącym latem. W piłce nożnej liczy się zawsze to, co tu i teraz. Spekulacje są częścią gry, ale liczy się rzeczywistość. Spekulacje są częścią futbolu, ale liczy się rzeczywistość, co tu i teraz – powiedział dyrektor sportowy cytowany przez “Sky Sports DE”.

