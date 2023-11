Xabi Alonso znów triumfuje. Jego Bayer jest nie do zatrzymania [WIDEO]

fot. Imago/Thomas Frey Na zdjęciu: Xabi Alonso

Bayer Leverkusen przedłuża serię zwycięstw

W sobotę Aptekarze ograli na wyjeździe Hoffenheim 3-2

Ekipa Xabiego Alonso pozostanie liderem tabeli Bundesligi

Aptekarze nie przestają zachwycać

Bayer Leverkusen jest jedną z największych sensacji tego sezonu w całej Europie. Aptekarze wyrastają na głównego rywala Bayernu Monachium w walce o mistrzostwo Niemiec. Punktują na niezwykle wysokim poziomie, grając przy tym bardzo skutecznie i efektownie. Xabi Alonso stworzył zespół, który ogląda się z prawdziwą przyjemnością.

W sobotę Bayer mierzył się na wyjeździe z Hoffenheim. Lider Bundesligi wyszedł na prowadzenie już w dziewiątej minucie za sprawą fenomenalnego Floriana Wirtza, zaś tuż przed przerwą Alejandro Grimaldo podwyższył wynik.

Hoffenheim pod tlen podłączył Lukas Hradecky, którego błąd poskutkował golem kontaktowym. Bramkarz Bayeru podał piłkę prosto pod nogi Antona Stracha, który bez dłuższego namysłu uderzył z dystansu i zniwelował stratę bramkową.

Koszmarny błąd bramkarza Leverkusen! Mógł tylko patrzeć jak piłka przelatuje mu nad głową [WIDEO]

Dwie minuty później było już 2-2. Tym razem do siatki trafił Wout Weghorst. Pomimo złego wejścia w drugą połowę Bayer był w stanie się uspokoić i znów wrócić do gry, którą prezentował w pierwszej odsłonie. Przyniosło to zamierzony skutek, bowiem w 70. minucie po raz kolejny wyszedł na prowadzenie. Drugą bramkę zdobył Grimaldo, pieczętując wygraną swojej drużyny.

Ekipa Xabiego Alonso w dziesięciu ligowych meczach zgromadził 28 punktów, remisując jedynie z Bayernem. Po tej kolejce utrzyma fotel lidera tabeli, niezależnie od wyniku w Der Klassikerze.

