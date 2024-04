fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Xabi Alonso był w ostatnim czasie pożądany przez Liverpool i Bayern

Hiszpan odrzucił oferty, aby pozostać na kolejny sezon w Bayerze Leverkusen

O Alonso zabiegała również Chelsea, która, podobnie jak inne kluby, spotkała się z odmową

Alonso niewzruszony, odrzucił wszystkie oferty

Xabi Alonso prowadzi Bayer Leverkusen do historycznego mistrzostwa Niemiec. Zespół pod jego wodzą spisuje się kapitalnie, bowiem na przestrzeni całego sezonu nie zanotował jeszcze ani jednej porażki. Przewaga nad drugim w tabeli Bayernem wynosi aż 13 punktów, co oznacza, że triumf w Bundeslidze jest już o krok.

Fantastyczna praca Hiszpana nie umknęła uwadze gigantów, którzy umieścili go na szczycie swoich list życzeń. Poważnie zabiegali o niego Liverpool oraz Bayern – oba kluby, które latem będą mieć nowych szkoleniowców. Alonso był kuszony, lecz postanowił odrzucić możliwość przeprowadzki i na niedawnej konferencji potwierdził, że zostaje w Bayerze.

Okazuje się, że nie były to jedyne dwie ekipy, które zabiegały o Alonso. Nad przekonaniem go do zmiany klubu pracowała także Chelsea, która nie jest zadowolona z obecnego sezonu pod wodzą Mauricio Pochettino. Propozycja The Blues także została bezwzględnie odrzucona.

