Alamy / Aflo Co. Ltd. Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti zostanie w Realu do 2026 roku

Królewscy już rozglądają się za potencjalnym następcą

Według mediów szefowie Realu wytypowali Xabiego Alonso

Xabi Alonso idealnym następcę Carlo Ancelottiego w Realu Madryt

Carlo Ancelotti to absolutny pewniak do prowadzenia Realu Madryt w sezonie 2024/2025. Natomiast później na ławce trenerskiej Królewskich mogą zajść poważne zmiany. Włoch ma umowę do 2026 roku, ale dotrwanie do końca kontraktu jest oczywiście zależne od wyników drużyny.

Real Madryt słynie z tego, że skrupulatnie planuje swoją przyszłość. Jak informuje Matteo Moretto z serwisu Relevo, władze Los Blancos powoli rozglądają się za następcą Ancelottiego. Ponoć w obozie Królewskich panuje przekonanie, że idealnym kandydatem jest Xabi Alonso, aktualny trener Bayeru Leverkusen. Hiszpan pewnie zmierza po mistrzostwo Niemiec i szybko znalazł się na liście życzeń takich klubów jak m.in. Liverpool i Bayern.

Wiadomo już, że Alonso odrzucił zaloty wielkich marek i zostanie w Bayerze na kolejny sezon. Według mediów były znakomity piłkarz szykuje się do objęcia Realu.