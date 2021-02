Wilki kontynuują świetną serię. Białek dostał kilka minut

Pojedynek pomiędzy Arminią Bielefeld i Wolfsburgiem rozpoczął zmagania w ramach 22. kolejki Bundesligi. Wilki nie pozostawiły złudzeń piłkarzom beniaminka i odnieśli kolejne pewne zwycięstwo, tym razem 3:0 (1:0).

Mecz walki do przerwy

Arminia od samego początku nastawiła się na murowanie dostępu do własnej bramki. Wilki miały utrudnione zadanie, ponieważ rywal był dobrze zorganizowany i nie popełniał prostych błędów. Defensywa beniaminka skapitulowała jednak po pół godzinnej walce w Bielefeld. Renato Steffen przejął świetne podanie w głąb pola karnego i z kilku metrów wpakował futbolówkę w lewy dolny róg. Co prawda, do przerwy goście mieli jeszcze kilka znakomitych okazji, ale słaba skuteczność znacząco przeszkodziła w zmianie wyniku.

Pełna kontrola Wilków

Już po krótkiej chwili od wznowienia spotkania, dublet ustrzelił Renato Steffen. 29-latek jako pierwszy dopadł do odbitej piłki i z kilku metrów dopełnił formalności. Na dodatek, po krótkiej chwili było już 3:0 za sprawą Maximiliana Arnolda, który popisał się znakomitym strzałem z dystansu. Futbolówka trafiła w lewe okienko, a bramkarz mógł odprowadzić ją już tylko wzrokiem. Do ostatnich minut Wilki kontrolowały przebieg gry. W 84. minucie na boisku pojawił się Bartosz Białek. Polski zawodnik miał zbyt mało czasu, aby zostawić po sobie ślad w Bielefeld.