Union zatrudnił nowego trenera. W CV dwa awanse z rzędu

dpa picture alliance / Eibner-Pressefoto / Alamy Na zdjęciu: Union Berling - Steffen Baumgart

Union sięgnął po znanego szkoleniowca

Po 15 kolejkach Union Berlin ma na koncie zaledwie 17 punktów i zajmuje 12. pozycję w tabeli Bundesligi. Przewaga Die Eisernen nad strefą spadkową to dziewięć oczek, natomiast nad miejscem barażowym tylko siedem. Stołeczny klub w ośmiu ostatnich ligowych pojedynkach nie wygrał ani razu i zanotował aż pięć porażek. To doprowadziło do pożegnania Bo Svenssona.

Oglądaj skróty meczów Bundesligi

Następcą Duńczyka został Steffen Baumgart, który 24 listopada pożegnał się z HSV. Jego przygoda w Hamburgu trwała tylko dziewięć miesięcy. Zwolniono go po serii pięciu meczów bez zwycięstwa. 52-latek niespodziewanie zaliczył sportowy awans, ponieważ opuścił zaplecze Bundesligi i przeniósł się do elity. Jego zadaniem będzie utrzymać Union na szczycie.

Baumgart w swoim CV ma nie tylko HSV, ale także 1. FC Köln i SC Paderborn. W Kolonii pracował dwa pełne sezony (21/22 i 22/23), natomiast w połowie rozgrywek 23/24 zrezygnowano z jego usług. Natomiast wraz z Paderborn zanotował dwa awanse z rzędu – w sezonie 17/18 z 3. Ligi do 2. Bundesligi, a w sezonie 18/19 do Bundesligi. Jednak przygoda ekipy z Nadrenii Północnej-Westfalii z krajową elitą trwała tylko rok.