FC Schalke 04 stoi przed niezwykle trudnym zadanie, aby utrzymać się w Bundeslidze. Trener Christian Gross cały czas wierzy w powodzenie tej misji, ale nie ukrywa, że zdaje sobie sprawę z tego, że zostało mu niewiele czasu, aby uchronić zespół przed spadkiem.

FC Schalke 04 ma do rozegrania jeszcze 14 spotkań w tym sezonie. Ekipa z Gelsenkirchen plasuje się aktualnie na ostatnim miejscu w tabeli ligi niemieckiej, tracąc dziewięć punktów do miejsca barażowego. Christian Gross od momentu, gdy został wybrany pierwszym trenerem Schalke, to zdołał wywalczyć cztery punkty w siedmiu spotkaniach.

– Spodziewałem się, że zadanie będzie równie trudne, jak jest. Jako osoba zwykle pozytywnie nastawiona wierzę w utrzymanie w lidze tak długo, jak jest to matematycznie realne. Mój optymizm pozostaje niezachwiany. Jasne jest jednak, że nie mamy dużo czasu – mówił Gross cytowany przez Kickera.

Od początku tego roku Schalke straciło już 16 goli. Żaden inny zespół nie może się wyróżnić takim wynikiem. Defensywa wydaje się aktualnie największym kłopotem dla szkoleniowca Die Knappen.

– Wciąż tracimy zbyt wiele goli ze stałych fragmentów gry. Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, jest jak największe zminimalizowanie liczby stałych fragmentów w krytycznych obszarach. Zwłaszcza w meczu z Unionem Berlin musimy być czujni, bo to zespół słynący z dobrej gry przy stałych fragmentach – powiedział trener Schalke.

Mecz zespołu z Gelsenkirchen z drużyną ze stolicy odbędzie się dzisiaj o 18:30. Z kolei w przyszłym tygodniu Schalke zaliczy derby z Borussią Dortmund na swoim stadionie.



