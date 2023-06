Bayern Monachium ostał w trakcie minionego weekendu mistrzem Bundesligi. Tymczasem menedżer Manchesteru United pozwolił sobie na kilka słów wyjaśnień o tym, dlaczego Bawarczycy regularnie zdobywają mistrzostwo Niemiec. Holender dał do zrozumienia, że dla monachijskiej ekipy to najważniejszy cel do zrealizowania.