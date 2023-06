PressFocus Na zdjęciu: Lucas Hernandez

Pomimo tego, że Lucas Hernandez leczy zerwane więzadła, porozumiał się z PSG w sprawie letniego transferu

Bayern Monachium nie zamierza jednak pozwolić odejść obrońcy bez walki

27-latek pozostaje najdroższym nabytkiem w historii Die Roten. W 2019 roku kosztował klub 80 milionów euro

Hernandez porozumiał się z PSG, ale Bayern nie odpuszcza

Jak doniósł Kicker, Lucas Hernandez porozumiał się już z Paris Saint-Germain w sprawie letniego transferu. Obrońca pozostaje poza grą od Mistrzostw Świata w Katarze, gdzie zerwał więzadła krzyżowe. Mimo tego wciąż wzbudza wielkie zainteresowanie na rynku. Już podczas mistrzowskiej fety rozmawiał na temat ewentualnego odejścia z kolegami z drużyny.

Mimo tego, że 27-latek nie zdołał jeszcze zadebiutować pod wodzą Thomasa Tuchela, ten wysoko ceni umiejętności podopiecznego. Jak poinformował niemiecki Sport, szkoleniowiec nie zamierza pozwolić odejść defensorowi bez walki. Hernandez pozostaje najdroższym nabytkiem w historii Bayernu Monachium. Latem 2019 roku zapłacili za niego Atletico Madryt 80 milionów euro. Biorąc pod uwagę, że jego kontrakt wygasa w 2024 roku, nadchodzące okienko jest najlepszą okazją, by na nim zarobić. Die Roten nie mogliby jednak liczyć nawet na kwotę zbliżoną do tej zainwestowanej przed czterema laty. Dlatego też Bawarczycy wciąż wierzą w przekonanie piłkarza do pozostania. Na ten moment Francuz wydaje się jednak zdeterminowany do powrotu do ojczyzny.

Hernandez rozegrał w tym sezonie zaledwie jedenaście spotkań na wszystkich frontach. Zanotował w nich gola i asystę.

