Tak Lewandowski pobił rekord Gerda Müllera. Dwa lata od historycznego wyczynu [WIDEO]

PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski rozgrywał świetny sezon 2020/21

Przed ostatnim meczem sezonu ligowego miał na koncie 40 bramek i był o krok od pobicia rekordu Gerda Müllera

Polski napastnik trafił do siatki w 90. minucie i dokonał historycznego wyczynu

Dwa lata temu Lewandowski pobił 49-letni rekord Gerda Müllera

22 maja 2021 roku Bayern Monachium mierzył się u siebie z Augsburgiem. Przed tym meczem Robert Lewandowski miał na koncie 40 bramek i stanął przed olbrzymią szansą pobicia 49-letniego rekordu Gerda Müllera.

Bayern miał zdecydowaną przewagę nad rywalami, a przebieg spotkania wyraźnie pokazywał, że wszystkim piłkarzom bawarskiego klubu zależy na tym, aby “Lewy” wpisał się na listę strzelców. Było naprawdę nerwowo, bo Polakowi udało się to dopiero w 90. minucie meczu. Wówczas kapitan reprezentacji Polski dopadł do odbitej przez Rafała Gikiewicza piłki, minął bramkarza i spokojnie trafił do siatki.

Tym samym Lewandowski zdobył swoją 41. bramkę w sezonie 2020/21 i pobił wieloletni rekord legendy Bayernu. Warto dodać, że w tamtej kampanii rozgrywek Polak rozegrał tylko 29 spotkań.

