Pressfocus Na zdjęciu: Hasan Salihamidzic

Hasan Salihamidzic jest przekonany, że Robert Lewandowski wciąż będzie reprezentował Bayern. Słowa dyrektora mistrza Niemiec zaskakują.

Robert Lewandowski uważa, że Bayern to dla niego zamknięta historia

W Monachium czekają jednak na Polaka

Słowa dyrektora mistrza Niemiec nie pozostawiają wątpliwości

Salihamidzic oczekuje na Polaka w Monachium

Robert Lewandowski ma zamiar opuścić Bayern. Polaka wiąże tylko roczna umowa z mistrzem Niemiec. 33-latek uważa, że to dobry czas na opuszczenie Monachium. Zupełnie inaczej twierdzi Hasan Salihamidzic. Dyrektor niemieckiego klubu wymigał się od odpowiedzi na pytanie, czy Bayern zezwoli na transfer Lewandowskiego w przypadku odpowiedniej oferty.

– Nie mam pojęcia. Mogę tylko powtórzyć, że ma kontrakt do 2023 roku. W Monachium zostanie powitany 12 lipca i będzie tam również na pierwszej sesji treningowej. Przynajmniej ja się go spodziewam – powiedział Salihamidzic. Zdradził on, że aktualne szansa na pozostanie Polaka w Monachium wynosi 100%.

– Jego pierwszy dzień w pracy przypada na 12 lipca, więc spodziewam się go tam. Ale nie zajmuję się tym teraz, bo mieliśmy inne rzeczy do zrobienia. Wydaje mi się, że i teraz sytuacja nieco się uspokoiła – wyjaśnił dyrektor Bayernu. Tym samym nawiązał do swojego spotkania z Lewandowskim na Majorce, w którym uczestniczył jeszcze Olivier Kahn.

– Myślę, że bardzo dobrze nam się rozmawiało. Oliver Kahn również tam był. Rozmawialiśmy, każda ze stron wyjaśniła swoje stanowisko i ustaliliśmy, że nie chcemy rozmawiać o szczegółach. Ale to była dobra rozmowa – rzekł Salihamidzic, według którego można naprawić relacje z polskim napastnikiem, choć ten uważa Bayern za zamknięty rozdział. – Jest profesjonalistą i ma wielkie cele w swojej karierze. Dlatego można to naprawić – dodał dyrektor mistrza Niemiec.

Czytaj także: Tekst Szymona Jadczaka, czyli dlaczego Michniewicz mógł odetchnąć z ulgą, choć nie powinien