PressFocus Na zdjęciu: Niklas Suele

Niklas Suele doznał kontuzji uda w meczu pucharowym. Według Kickera środkowy obrońca będzie pauzował przez maksymalnie trzy tygodnie, przez co ominie go start sezonu Bundesligi.

Niklas Suele podpisał latem kontrakt z Borussią Dortmund

Niemiec złapał jednak kontuzję w meczu pucharowym. Będzie pauzował przez 2-3 tygodnie

Inny nowy nabytek BVB również nie będzie w stanie grać w najbliższym czasie. Sebastien Haller walczy ze złośliwym nowotworem jądra

Suele z kontuzją mięśniową. Ominie go początek ligowego sezonu

Niklas Suele latem zdecydował się na niecodzienny ruch. Zwykle to Bayern Monachium wykorzystywał okazję na własnym podwórku, podpisując umowy z graczami z wygasającymi kontraktami. Tym razem to Borussia Dortmund przekonała gracza rekordowych mistrzów Niemiec do przenosin na Signal Iduna Park. Sam zawodnik podkreślał, że w Zagłębiu Ruhry otrzymał szacunek i pozycję, jakiej nie doczekał się w Bawarii.

Niestety, 26-latek nie rozpocznie sezonu ligowego wraz z kolegami. BVB rozgrywało w piątek spotkanie w Pucharze Niemiec. Wicemistrzowie kraju gładko pokonali TSV Monachium 1860 (3:0), ale przypłacili to kontuzją nowego defensora. Suele wybiegł w podstawowym składzie, ale w przerwie zmienił go Mats Hummels.

Kicker donosi, że absencja stopera potrwa od dwóch do trzech tygodni. Oznacza to, że na pewno nie wystąpi przeciwko Freiburgowi, a i jego gra z Werderem Brema stoi pod dużym znakiem zapytania. Najprawdopodobniej jego miejsce w składzie – podobnie, jak w trakcie meczu pucharowego – zajmie Hummels.

Suele w sezonie 2021/2022 rozegrał 38 spotkań we wszystkich rozgrywkach dla Bayernu. Zanotował w nich gola i dwie asysty.

Czytaj więcej: Wisła Płock czy Cracovia – kto wygra Ligę Mistrzów 23/24? Lech Poznań jak Lech Poznań | Dwugłos Tetryków.