Robert Lewandowski został wybrany Sportowcem Roku 2021 w Plebiscycie Przeglądu Sportowego, co wyraźnie nie spodobało się Pawłowi Fajdkowi. Czterokrotny mistrz świata w rzucie młotem uważa, że tytuł należał się Anicie Włodarczyk, a Lewandowski nie zasługiwał nawet na miejsce w dziesiątce. Co więcej – znalazł grono osób, które się z tą teorią zgadzają. W najnowszym “Futbologu” o tym, dlaczego dobrze się stało, że wygrał Lewandowski plus pewna obrazoburcza teoria.

Panuje takie przeświadczenie, o czym Fajdek też wspomniał w uzupełnieniu swojego krótkiego twitterowego wywodu, że nie ma cenniejszej dla sportowca i jego kraju zdobyczy niż złoto olimpijskie. Ale właściwie, dlaczego?

Dla sportowca – z wyłączeniem kilku dyscyplin z piłką nożną, tenisem czy koszykówką na czele – generalnie się zgadzam. Ale dla kraju – już niekoniecznie

