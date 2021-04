Konflikt pomiędzy Hansim Flickiem i Hasanem Salihamidziciem wciąż narasta, a pozostanie Niemca na stanowisku trenera Bayernu jest wciąż niejasne. W tym tygodniu ma dojść do spotkania trenera z Oliverem Kahnem, po którym zapadną kluczowe decyzje.

Flick ma wybór, o którym marzyłaby większość trenerów

W Bawarii narasta spór pomiędzy Hansim Flickiem a Hasanem Salihamidziciem. W jego wyniku pozostanie trenera na stanowisku podawane jest w wątpliwość. Sam szkoleniowiec odmawia udzielenia jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy zamierza wypełnić kontrakt wiążący go z Bayernem do czerwca 2023 roku. Po tym, jak Joachim Loew poinformował, że po nadchodzących mistrzostwach Europy opuści stanowisko selekcjonera reprezentacji Niemiec, pojawiły się informacje, jakoby zastąpić go miał właśnie Hansi Flick.

56-latek pracował dla Die Mannschaft w latach 2006-2017. Najpierw był asystentem Joachima Loewa, a następnie przez trzy lata pracował jako dyrektor sportowy reprezentacji. Po tym, jak sięgnął z Bayernem po wszystkie sześć trofeów w ubiegłym roku, jego nominacja nie może zatem dziwić.

Flick spotka się z Kahnem, by omówić swoją przyszłość

W obozie rekordowych mistrzów Niemiec spór pomiędzy trenerem a dyrektorem sportowym jest przyjmowany z niepokojem. Sytuację chce załagodzić legenda klubu, Oliver Kahn. Wieloletni kapitan Bayernu Monachium w 2022 roku zastąpi Karla-Heinze Rummenigge na stanowisku prezesa zarządu. Jego zdanie jest więc bardzo cenne. Póki co były bramkarz zachowywał neutralną postawę i nie stawał po żadnej ze stron. Niemieckie media podkreślają, że klub chce pozostania Flicka na stanowisku trenera, niezależnie od wyniku dwumeczu z Paris Saint-Germain.

Głos w sprawie zabrał były gracz Bayernu, Hamil Altintop.

– Hasan Salihamidzić odegrał ogromną rolę w sukcesie sportowym Bayernu jako dyrektor. Myślę, że klub jest wolałby zatrzymać jego niż trenera. Mimo tego, w tej chwili obaj panowie powinni zawrzeć pokój. Ktoś powinien im powiedzieć: chłopaki, odłóżcie na bok swoje ego” – uważa 38-letni Turek.

Ostatnio Hansi Flick przyznał, że jego zespół jest słabszy niż rok temu. Zostało to uznane za cios w stronę Salihamidzicia. Czy osłabiony Bayern stać na odwrócenie rezultatu z pierwszego starcia przeciwko Paris Saint-Germain (2:3)? Przekonamy się już we wtorek. Początek meczu zaplanowany jest na godzinę 21.00. Sprawdź naszą zapowiedź tego szlagieru ćwierćfinałów Ligi Mistrzów.

