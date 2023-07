Prezes Bayernu: Bundesliga ma za mało gwiazd

Czy Harry Kane odejdzie z Tottenhamu? Jeżeli tak, to jaki będzie następny przystanek Anglika? Niewykluczone, że nowym miejscem pracy snajpera Spurs stanie się Bundesliga. W tej kwestii wypowiedział się Herbert Hainer, prezes Bayernu Monachium.

IMAGO / Sven Simon Na zdjęciu: Herbert Hainer

Harry Kane w lecie ma zmienić klub – Anglikiem interesuje się m.in. Bayern

Przenosiny napastnika do Monachium mają mieć pozytywny wpływ nie tylko na Die Roten, twierdzi Herbert Hainer

Prezes FCB uważa, że na takim ruchu skorzysta także Bundesliga

Bundesliga. Kane w Bayernie pomoże całej lidze

Wydaje się, że w tym okienku transferowym Harry Kane w końcu zmieni klub. Anglik w szeregach Tottenhamu nie ma wielkich szans na trofea, dlatego chce trafić do zespołu, który gwarantuje walkę o najwyższe cele. Jedną z takich ekip jest Bayern Monachium.

Czy reprezentant Synów Albionu zamieni Premier League na Bundesligę? Herbert Hainer, prezes Bawarczyków, przyznał, że liczy na takich ruch, a przejście Kane’a do Niemiec pozytywnie wpłynie także na całe krajowe rozgrywki:

– Myślę, że Bundesliga nie ma już tak wielu międzynarodowych gwiazd. To przyczynia się do tego, jak nasze rozgrywki są sprzedawane na arenie międzynarodowej. Natomiast Bayern zawsze stara się o najlepszych zawodników, którzy mają uczynić nas i Bundesligę lepszymi. Harry Kane to zdecydowanie bardzo atrakcyjny piłkarz, kapitan reprezentacji Anglii, król strzelców. Jego transfer da wiele zarówno nam, jak i całej lidze.