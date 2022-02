Borussia potwierdza urazy dwóch piłkarzy

PressFocus Na zdjęciu: Daniel-Axel Zagadou

W poniedziałek Borussia Dortmund w oficjalnym komunikacie poinformowała o kontuzjach dwóch piłkarzy. Mowa o Giovannim Reynie i Danielu-Axel Zagadou. Obaj piłkarze opuścili boisko w meczu przeciwko Borussi Moenchengladbach już w pierwszej połowie.

W tym sezonie kontuzje prześladują wielu piłkarzy Borussi Dortmund

W meczu z Borussią Monchengladbach urazów doznali Reyna i Zagadou

Kontuzja obrońcy okazuje się być poważną, podczas gdy Amerykanin powinien za dwa tygodnie wrócić do treningów

Urazy przekleństwem młodych talentów z Dortmundu

Gdyby nie kontuzje Zagadou i Reyny, kibice Borussi Dortmund nie mieliby po meczu z Borussią Moenchengladbach praktycznie żadnych zmartwień. Dortmundczycy rozbili rywali aż 6:0, a kolejne dwie bramki do kolekcji dorzucił lider drużyny – Marco Reus. Gospodarze zagrali fantastyczne spotkanie, grając skoncentrowani w defensywie i skutecznie w ataku. Obraz euforii zaburzają jednak wspomniane urazy ważnych piłkarzy.

Giovanni Reyna nie ma ostatnio szczęścia. Amerykanin w zeszłym sezonie był zawodnikiem podstawowego składu Borussi, jednak w obecnej kampanii nieustannie prześladują go kontuzje. Z tego powodu zagrał on zaledwie w ośmiu spotkaniach, a pozostałe 26 stracił lecząc kontuzje. Niepokojące jest to, że zaledwie w wieku 19 lat piłkarz cierpi z powodu urazów mięśniowych, które są jednymi z trudniejszych do zdiagnozowania i leczenia. Klub obawiał się, że uraz Reyny jest poważny, ale szczegółowe badania wykazały, że z jego udem nie jest aż tak źle. Lekarze przewidują, że będzie mógł on wrócić do treningów drużynowych w ciągu 14 dni.



Unfortunately, Dan-Axel Zagadou tore a muscle fiber during yesterday’s match, however, Gio Reyna did not suffer a serious thigh injury 📝 pic.twitter.com/LGeLAKI0N6 — Borussia Dortmund (@BlackYellow) February 21, 2022

Z tego samego powodu boisko przedwcześnie opuścił także Daniel-Axel Zagadou. Francuz ma opinię piłkarza niezwykle utalentowanego, który już w wieku 22 lat odznacza się boiskową inteligencją i umiejętnym ustawieniem się. Problemem w zyskaniu regularności są jednak nawracające urazy, z powodu których obrońcy trudno jest wywalczyć na stałe miejsce w podstawowym składzie. Diagnoza po meczu z Moenchengladbach jest pesymistyczna. Zagadou zerwał włókno mięśniowe w udzie i czeka go kilka tygodni przerwy.

