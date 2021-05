Bayern Monachium oficjalnie ogłosił rozstanie z dwoma zawodnikami. Z klubem z Allianz Arena rozstają się Douglas Costa i Tiago Dantas. Pierwszy był wypożyczony do teamu z Bundesligi z Juventusu, a drugi wraca do Benfiki Lizbona.

Bayern zaczął żegnać się z piłkarzami

Bayern Monachium wypożyczył Douglasa Costę jesienią minionego roku. Brazylijski skrzydłowy nie miałe jednak udanej przygody z Bawarczykami w sezonie 2020/2021, na co wpływ miały kłopoty zdrowotne zawodnika.

Co prawda Douglas Costa ma wciąż ważny kontrakt z Juventusem, obowiązujący do 2022 roku. Niemniej we włoskiej ekipie piłkarz też nie będzie kontynuował swojej kariery. Fabrizio Romano podał, że Douglas Costa wróci do ojczyzny, gdzie trafi do Gremio Porto Alegre.

Abschied aus München: Douglas Costa und Tiago Dantas werden den FC Bayern verlassen. — 🏆 MEISTER 🏆 (@FCBayern) May 21, 2021

W przypadku Tiago Dantasa sytuacja też jest jasna. 20-latek grający ostatnio głównie w drugim zespole Bayernu wróci do Portugalii, aby znów reprezentować barwy Orłów z Lizbony. Odnotujmy, że Tiago Dantas ma kontrakt ważny z Benfiką ważny do końca czerwca 2024 roku.

Monachijczycy natomiast już w sobotę zakończą zmagania w Bundeslidze. W ostatnim spotkaniu kampanii zmierzą się na swoim stadionie z Augsburgiem. Przed szansą pobicia rekordu pod względem zdobytych bramek stanie Robert Lewandowski, Polski napastnik aktualnie ma tyle samo goli co Gerd Mueller. Aby pobić osiągnięcie Niemca, Polakowi wystarczy jeden gol.

Bayern już wcześniej zapewnił sobie dziewiąte z rzędu mistrzostwo Niemiec. Ekipa z Allianz Arena aktualnie legitymuje się dorobkiem 75 punktów na koncie, wyprzedzając drugi Lipsk o 10 oczek.