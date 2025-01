Borussia wybrała następcę Sahina. To znany szkoleniowiec

PressFocus Na zdjęciu: Nuri Sahin

Oficjalnie: Niko Kovac nowym trenerem Borussii Dortmund

Borussia Dortmund poinformowała za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o zatrudnieniu nowego szkoleniowca. Miejsce zwolnionego kilka dni temu Nuriego Sahina zgodnie z przewidywaniami mediów zajął Niko Kovac. 53-letni chorwacki trener podpisał kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2026 roku. Urodzony w Berlinie menedżer już za kilka dni zadebiutuje na ławce trenerskiej drużyny BVB, która w sobotę (1 lutego) o godzinie 15:30 zmierzy się na wyjeździe z FC Heidenheim.

Tym samym Niko Kovac wraca do pracy w Bundeslidze po prawie rocznym pobycie na bezrobociu. Chorwat od lipca 2022 roku do marca 2024 roku opiekował się bowiem Wolfsburgiem, a wcześniej pracował w Bayernie Monachium oraz Eintrachcie Frankfurt. Ponadto doświadczony szkoleniowiec trenował występujące w Ligue 1 AS Monaco, a w latach 2013-2015 był selekcjonerem reprezentacji Chorwacji. 53-latek ma więc bardzo bogate CV, do którego teraz dopisze również Borussię Dortmund.

Zespół z Signal Iduna Park na półmetku sezonu zajmuje dopiero 11. miejsce w tabeli niemieckiej ekstraklasy. Ekipa Die Borussen uzbierała tylko 26 punktów, co kosztowało posadę Nuregio Sahina i jego asystenta – Łukasza Piszczka. Pewnym pocieszeniem dla kibiców Borussii Dortmund jest fakt, że ich ulubieńcom udało się awansować do 1/16 finału Ligi Mistrzów, gdzie zagrają ze Sportingiem Lizbona lub Club Brugge.