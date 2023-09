Manuel Neuer jest w coraz lepszej dyspozycji fizycznej. Do gry może wrócić już we wrześniu. Dla Bayernu Monachium weteran wciąż jest niekwestionowanym numerem jeden między słupkami.

fot. Imago/Mladen Lackovic LakoPress Na zdjęciu: Manuel Neuer

Manuel Neuer jest w coraz lepszej dyspozycji fizycznej

Niemiecki bramkarz powrócił do treningów z innymi zawodnikami

Między słupkami Bayernu Monachium może stanąć jeszcze we wrześniu

Duże wzmocnienie dla Bawarczyków

W trakcie urlopu po mistrzostwach świata w Katarze Manuel Neuer złamał nogę i wypisał się z gry do końca sezonu. Bayern awaryjnie ściągnął Yanna Sommera, który tego lata opuścił już Monachium na rzecz Interu Mediolan. Wiązało się to z wiarą, że weteran wróci do gry przed startem kampanii 2023/2024.

Rehabilitacja Neuera niespodziewanie się jednak przedłużyła. Pojawiły się nawet obawy, że na boisku nie pojawi się do końca 2023 roku. Teraz wydaje się, że lada moment znów stanie między słupkami mistrza Niemiec.

Neuer jest w coraz lepszej dyspozycji fizycznej. Powrócił do treningów indywidualnych, a nawet rozpoczął te z innymi bramkarzami. Niewykluczone, że jeszcze we wrześniu 37-latek pojawi się na boisku.

Bez wątpienia będzie to olbrzymie wzmocnienie dla Bayernu. Aktualnie dostępu do bramki strzeże Sven Ulreich, który nie gwarantuje najwyższego poziomu.

Aktualnie rozpoczęła się przerwa reprezentacyjna, po której Bayern zmierzy się w hitowym starciu z Bayerem Leverkusen. W klubie panuje nadzieja, że Neuer będzie dostępny na to spotkanie.

