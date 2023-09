IMAGO / Mark Cosgrove Na zdjęciu: Jordan Henderson

Jordan Henderson czuł się niechciany w Liverpoolu. Mocne słowa Anglika

Jordan Henderson to jeden z wielu piłkarzy, którzy latem wylecieli do Arabii Saudyjskiej. Kapitan Liverpoolu postanowił opuścić Anfield i dołączyć do Al-Ettifaq. Piłkarz był krytykowany za wybór kraju, który budzi kontrowersje. Teraz w rozmowie z The Athletic wyjaśnił swoją decyzję.

– Al-Ettifaq zwrócił się do klubu z pytaniem, czy byłbym w stanie tam pojechać. Reakcją klubu nie było odmowa. W tym momencie poczułem, że moja wartość lub chęć pozostania, z menadżerem i w klubie, być może uległy zmianie. Wiedziałem, że ten moment kiedyś nadejdzie. Nie sądziłem, że to będzie teraz. I musiałem to zaakceptować […] W żadnym momencie nie czułem, że klub ani ktokolwiek inny chciał, żebym został – powiedział Henderson.

– Gdyby jedna z tych osób (Klopp lub zarząd) powiedziała mi: “Teraz chcemy, żebyś został”, nie prowadzilibyśmy tej rozmowy. Nie oznacza to, że zmusili mnie do opuszczenia klubu, ale w żadnym momencie nie czułem, że klub lub ktokolwiek inny mnie chce – dodał.

– Ludzie mogą mi wierzyć lub nie, ale w moim życiu i karierze pieniądze nigdy nie były motywacją… ale to nie był jedyny powód. Możliwości te pojawiły się, zanim w ogóle wspomniano o pieniądzach – mówił Anglik.

– Jeśli noszę tęczową opaskę, jeśli oznacza to brak szacunku dla ich religii, to też nie jest to w porządku. Każdy powinien szanować religię i kulturę. Myślę, że o to wszyscy staramy się tutaj walczyć. Wiesz, na przykład wiele lat temu kobiety i dzieci nie mogły grać w piłkę nożną, ale teraz tam jestem i jest mnóstwo kobiet i dziewcząt grających w piłkę nożną, więc powoli wszystko zaczyna się zmieniać – stwierdził.

