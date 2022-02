Lewandowski zgarnął wszystkie nagrody od IFFHS za 2021 r.

Pressfocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski wygrał w każdej możliwej konkurencji plebiscytu IFFHS za 2021 r. (Międzynarodowa Federacja Historyków i Statystyków Futbolu). Polak zmiażdżył innych piłkarzy świetnymi statystkami, które uzyskał w poprzednim roku.

Robert Lewandowski otrzymał cztery nagrody IFFHS za 2021 r.

Polak został piłkarzem roku, najlepszym strzelcem na świecie, najlepszym strzelcem ligowym oraz międzynarodowym

Dla napastnika Bayernu to pierwszy taki zaszczyt w historii przyznawania nagród przez IFFHS

Lewandowski znów doceniony, tym razem przez IFFHS

Robert Lewandowski w poprzednim sezonie pobił legendarny rekord Gerda Muellera. Zdobył 41. goli, co pozwoliło wyprzedzenie ikony Bayernu Monachium o bramkę. Niemniej 33-latek też trzy razy wpisywał się na listę strzelców podczas Euro. Finalnie kampanię 2020/21 zakończył z 48 trafieniami na koncie i 13 asystami.

Nie mogło przejść to uwadze IFFHS. Międzynarodowa Federacja przyznaje nagrody w świecie futbolu od 1991 r. Od dwóch lat konkurencję miażdżył Kevin De Bruyne. Teraz komisja musiała zmienić zdanie, bo atakujący Bawarczyków nie przestaje się zatrzymywać. Od jesieni do ostatniej kolejki Bundesligi w grudniu, Polak zdobył 30 goli we wszystkich rozgrywkach.

Takie statystyki pozwoliły 33-latkowi na zgarnięcie wszystkich możliwych statuetek w tym plebiscycie. I tak IFFHS przyznało “Lewemu” nagrodę dla:

Najlepszego piłkarza 2021 r.

Najlepszego strzelca na świecie w 2021 r.

Najlepszego strzelca ligowego w 2021 r.

Najlepszego strzelca międzynarodowego w 2021 r.

