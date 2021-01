Lewandowski otwarty na nowy kontrakt z Bayernem

Robert Lewandowski według najnowszych doniesień niemieckiego Sport Bildu jest otwarty na parafowanie nowego kontraktu z Bayernem Monachium. Aktualna umowa reprezentanta Polski z mistrzami Niemiec obowiązuje do końca czerwca 2023 roku.

Robert Lewandowski ma za sobą świetny sezon 2019/2020, który skutkował między innymi tym, że został najlepszym piłkarzem według FIFA. A ponadto został najlepszym polskim sportowcem według Przeglądu Sportowego.

Tymczasem najnowsze informacje niemieckich dziennikarzy wskazują, że kapitan reprezentacji Polski jest otwarty na przedłużenie kontraktu z Bayernem Monachium. Polski napastnik po raz ostatni przedłużył umowę z ekipą z Bundesligi w sierpniu 2019 roku.

Sport Bild: Robert Lewandowski jest otwarty na przedłużenie swojego kontraktu z Bayernem. Obecna umowa Polaka obowiązuje do końca czerwca 2023 roku. — Gabriel Stach (@GabrielStachFCB) January 13, 2021

Lewy dołączył do zespołu z Monachium w 2014 roku z Borussii Dortmund. Bayern pozyskał Polaka na zasadzie wolnego transferu. Od momentu, gdy Lewandowski trafił do monachijskiej drużyny, to zdołał już wygrać sześć razy mistrzostwo Niemiec, trzykrotnie Puchar Niemiec i Ligę Mistrzów.

Z indywidualnych sukcesów godne uwagi jest to, że Lewy był już pięciokrotnie królem strzelców Bundesligi. Niewykluczone, że po zakończeniu sezonu skradnie kolejną koronę dla najlepszego snajpera Bundesligi. Jak na razie polski napastnik ma na swoim koncie 20 goli w 14 meczach. Ponadto Lewandowski zaliczył cztery asysty.

Tymczasem dzisiaj o 20:45 w ramach krajowego pucharu piłkarze Bayernu zmierzą się na wyjeździe z Holstein Kiel. Jeśli ekipa z Bawarii wygra, to w ramach 1/8 finału rozgrywek zmierzy się z Darmstadt. Starcie miałoby się odbyć na początku lutego.



