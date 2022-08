Pressfocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski oczekuje na prezentację w Barcelonie. Wcześniej Polak wrócił jednak do Monachium, aby zająć się niezałatwionymi sprawami.

Robert Lewandowski wykorzystał wolne w Barcelonie na wizytę w Monachium

Polak pożegnał się z Bayernem

W planach była sesja zdjęciowa z pucharami i rozmowa z szefami klubu

Lewandowski pamięta o drużynie

Robert Lewandowski tego lata sprawił, że polscy kibice nieustannie śledzili niemieckie i hiszpańskie media, które relacjonowały negocjacje na linii Bayern – Barcelona. Kapitan reprezentacji Polski dopiął swego i przeniósł się do drużyny prowadzonej przez Xaviego. Wymagało to czasu, ponieważ mistrz Niemiec nie ułatwiał Polakowi transferu. Lewandowskiemu ewidentnie się to nie podobało. Relacje napastnika z klubem wyraźnie się pogorszyły.

– Jestem facetem, dla którego prawda jest ważniejsza, nawet jeśli to nie jest dla mnie dobre. Nie chcę mówić o tym, co dokładnie się stało. Ale jeśli pytanie brzmi, czy decyzja o przeprowadzce była z powodu Erlinga, to nie, nie widziałem w tym problemu, by dołączył do Bayernu Monachium – tak jakiś czas temu dla ESPN wypowiedział się Robert Lewandowski.

Polski napastnik przed transferem do Barcelony do sezonu przygotowywał z Bayernem tylko przez kilka dni. Polak nie miał zatem czasu na pożegnanie się z drużyną, sztabem szkoleniowym i pracownikami. Lewandowski uczynił to dzisiaj przy okazji wizyty w Monachium. Kapitan reprezentacji Polski miał też porozmawiać z szefami Bayernu. Lewandowski nie zagości długo w Bawarii, ponieważ zbliża się nowy sezon. Już 5 sierpnia prezentacja Polaka na Camp Nou.

